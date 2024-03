Daniel Bisogno “reaparece” y habla sobre su estado de salud: “Todo el día son terapias”

Daniel Bisogno “reaparece” en Ventaneando. Foto: Cuartscuro

Daniel Bisogno “reapareció” en Ventaneando tras varias semanas de ausencia. A través de un audio, que el conductor envió a Pati Chapoy, titular del programa, informó sobre su estado de salud y explicó cómo es el proceso de recuperación al cual está sometido.

“Yo aquí, en recuperación, aquí en la casa. Todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien para todo. Aquí estoy”, dijo el presentador.

El famoso conductor, que tuvo que ser inducido al coma, aseguró que, aunque su recuperación avanza, todavía no se encuentra al 100, en cuando a movilidad. De acuerdo con la declaración de Daniel Bisogno, aún no puede desplazarse de un lugar a otro.

“Todavía desplazarme no puedo porque no puedo subir todavía la escalera. Fueron muchos días intubado. Estoy ya moviéndome casi al 100, pero todavía me falta un poco”.

Bisogno, por el que varios famosos pidieron oraciones, dejó entre ver que, por el momento, no aparecerá a cuadro, pues, si bien está mejor, todavía está “flaquito”.

“Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito”

El conductor agradeció a Pati Chapoy por todo. Incluso afirmó que la presentadora de espectáculos es un ángel en su vida.

“Mil gracias por todo. Ya sabes a todo lo que me refiero. De verdad, te apareciste en mi vida como un ángel”

“Vamos Daniel”: fans celebran recuperación del conductor

Después de que el audio de Daniel Bisogno con sus primeras declaraciones tras su estadía en el hospital, los fans celebraron la recuperación del famoso. Con mensajes en redes sociales, le mostraron su apoyo y sus buenos deseos.

“Qué gusto. Vamos, Dani, vamos”, “Qué alegría escucharlo, querido Daniel: que tu recuperación sea completa muy pronto. Seguimos orando por ello”, “Dios con él. Qué alegría escucharlo. Larga vida a Daniel Bisgono”, “No importa cuánto tiempo se lleve, pero que regrese al 100%. Fuerza, Daniel”, son parte de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

