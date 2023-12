Daniel Giménez Cacho dirige a su hijo Lucio en obra de teatro: “Ya me puedo morir”

Daniel Giménez Cacho vuevle a dirigir en teatro. Foto: Gettyimages.

Daniel Giménez Cacho trabaja por primera vez al lado de su hijo Lucio (18). El protagonista de “Bardo” dirige al joven en la puesta en escena “El hijo de puta del sombrero”, basado en el libro de Stephen Adly Guirgis.

El actor mexicano compartió que ha sido algo mágico e incluso que “siente que ya se puede morir” después de haberle podido transmitir a Lucio tantas cosas sobre la carrera del actor.

“Como padre dices qué responsabilidad tengo, cómo le puedo abrir la puerta o cómo le puedo transmitir todo lo que yo tengo y dárselo, regalárselo, quitarme yo para que él llegue. Y la verdad es que sucedió, en el proceso él creció y agarró mucha confianza. Está disfrutándolo y está creciendo tanto. Esto es oro molido”, dijo Giménez Cacho a Unotv.com.

Lucio se acaba de graduar de la preparatoria y por ello Daniel sentía una gran responsabilidad de dirigirlo en su primera vez en teatro: “para mí también fue una cosa de alto riesgo porque yo pensaba que el papel, el personaje que hace, es muy exigente y dije si fracasamos todo va a ser mi culpa”.

“El hijo de puta del sombrero” es una comedia fuerte, pero necesaria

La idea de montar la obra literaria “El hijo de puta del sombrero” fue del actor Paco Rubio: “yo la conocí hace 8 años en un taller que tomé fuera de México, ahí montaron un par de escenas de esta obra, que me movieron el alma y fui inmediatamente a la librería a comprarla, leerla y dije yo quiero hacer esto en México”, reveló el actor de 44 años.

Rubio añadió que para él y los productores no existía la posibilidad de tener otro director, pues Daniel Giménez Cacho tiene todo lo que se necesita para un texto tan complejo, intenso y profundo.

“No habría mejor director que él para convocar, es un ser tan amoroso. Esta es una obra tan violenta, que habla de tantas cosas tan fuertes, que tenemos que tener un capitán de barco muy amoroso, muy juguetón, que nos contenga y que nos sepa guiar de la mejor forma”. Paco Rubio.

Daniel Giménez Cacho no quería hacer la obra

Tras comprar los derechos del libro, conseguir a los productores y contar la disponibilidad del Foro Shakespeare, Paco se acercó a Daniel Giménez Cacho y le mostró libro, sin embargo, lo rechazó.

“Lo leí porque me lo trajo Paco y yo le dije no Paquito, esto está muy negro. Yo no tengo energía ahorita para meterme a estas profundidades”.

Rubio no se dio por vencido y dos semanas después regresó con otra idea, que Lucio el hijo de Daniel, fuera el protagonista de la puesta en escena.

“Estaba toda la canasta, dije no pues es un regalo, no seas menso, entrále. En el fondo estoy muy agradecido con Paco de que haya insistido”. Daniel Giménez Cacho

¿De qué trata la obra la obra de Giménez Cacho?

“El Hijo de Puta del Sombrero” cuenta la historia de Jackie, un ex-alcoholico y ex-yonki que tras salir de la cárcel y pelearse con Verónica su pareja desde el instituto se va a vivir con Ralph (su padrino en el proceso de desintoxicación). Lo que él no sabe es que hasta las que creemos personas buenas y puras pueden no serlo tanto.

Una historia que toca temas como la drogadicción, el alcoholismo, el engaño o la traición de una forma fresca y divertida, pero muy real. Drogas, amor, miedos y adicción son los elementos de esta obra dirigida por Daniel Giménez Cacho.

Francisco Rubio*, Nailea Norvind, Lucio Giménez Cacho Goded, Lakshmi Picazo, Rodrigo Virago* y Luis Vegas* (Alternan funciones) conforman el elenco.

Horarios y días de la función

Viernes 20:00 horas

Sábados 17:45 horas

Domingo 18:00 horas

¿Dónde verla y costos?

Foro Shakespeare (Foro Principal)

Costos $500, $450 y $250