“Duele mucho”: Daniel Sosa rompe el silencio sobre Ricardo O’Farril; acepta disculpa

Daniel Sosa rompe el silencio sobre Ricardo O’Farril. Foto: Cuartoscuro

Daniel Sosa habló, por primera vez, de Ricardo O’Farril luego de que el comediante lo señalara de haberlo amenazado de muerte. El joven standupero aseguró que ya perdonó a Richie, pues comprende que no estaba pasando por un buen momento.

El comediante mexicano agradeció la disculpa pública de Ricardo O’Farril, aunque destacó que no es su amigo, como lo fue en el pasado, y con el “corazón en la mano” le otorgaba el perdón al hijo del Roberto O’Farril.

“La disculpa de Ricardo se le agradece, no puedo decirte hoy que mi mejor amigo porque duele mucho, pero sin lugar a duda yo, con el corazón en la mano, yo perdono a Ricardo porque no era consciente de eso”

Durante su presencia en el programa Pinky Promise, Sosa destacó que el bienestar el Ricardo le daba una “especie de paz”, pues se trata de una persona que fue importante en su vida y su carrera dentro del standup en México.

“Ricardo hoy ya salió del centro de rehabilitación donde estaba… Hoy que esté mucho mejor es una especie de paz en el corazón porque, por más cosas que haya hecho, no deja de ser un humano, no deja de ser una persona que fue muy importante para mí. Le agradezco mucho, la disculpa, eso habla de que está en un momento mucho más consciente, mucho más lucido”

Sin embargo, aunque Daniel Sosa dijo que comprendía que el famoso que reapareció en redes semanas atrás no era consciente del daño, confesó que sentía enojo, ya que le afectaron los señalamientos en su contra y la difamación de la que fue objeto.

“Estoy muy enojado porque lo que hizo no se me hizo justo. Dijo cosas horribles, me difamó de una manera impresionante. Hoy entiendo de donde viene, entiendo que no era él… pero eso no deja de lado que sí me lastimó mucho, me afectó”

Finalmente, pidió que se respete a Ricardo O’Farrill quien, hace semanas, fue reportado como desaparecido, al parecer, por parte de su equipo de trabajo.

“Él la está pasando mal. Yo no quiero que esto se haga mucho más grande. Si le escucharan la voz a Ricardo te parte el corazón porque es una persona que se acaba de dar cuenta de todo lo que pasó… Respeten a Ricardo, respeten el proceso y mándenle amor”