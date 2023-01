Daniela Luján ocultó diagnóstico de depresión funcional a su familia y amigas

La actriz Jessica Segura confesó cómo fue el proceso que vivió Daniela Luján tras revelar que padece depresión funcional, un diagnóstico que hasta ese momento no había compartido con sus mejores amigas Mariana Botas y la misma Segura, con quienes comparte el programa “Envinadas” en Youtube desde 2016.

Lujan se abrió por primera vez sobre su enfermedad mental en dicho espacio y confesó que guardó en secreto su padecimiento a sus amigas y también a su familia, incluso este episodio no se transmitió de forma inmediata.

“(Daniela Luján ) lo habló por primera vez con nosotras, de hecho fue un tema si salía o no porque su mamá todavía no lo sabía, su familia no estaba enterada. Entonces, tuvimos tiempo de que saliera al aire para que ella pudiera platicarlo”.

En entrevista para UnoTV.com, Jessica Segura destacó que a todos los tomó por sorpresa pues Dani es una mujer que siempre está “muy zen” y que nunca notaron algún cambio importante en su estado de ánimo.

“No sabíamos, no teníamos idea (…) por eso la salud mental es tan importante porque a veces puedes estar tan cerca de tus familiares y amigos y como es algo que los agobia, pues no lo saben externar”, dijo.

“Haber hablado sobre esto le ayudó mucho porque ya lo verbalizó, ya pidió ayuda, ya habló con su familia y lo trató desde otro lugar (…) fue chido para ella porque entendió que es un problema y le sorprendió la respuesta de las personas, pues a muchos les ayudo a entender que están pasando por lo mismo”. Jessica Segura

Daniela Luján y Jessica Segura tienen muchos años de amistad. Foto: Youtube.

Jessica Segura también compartió que su amiga llevaba “un tiempo sintiéndose así”, pero el momento que lo hizo consiente fue cuando pensó en su propia muerte.

Daniela Luján y la depresión funcional

Daniela Luján confesó entre lágrimas que padece depresión funcional, misma que ya se está tratando. La noticia salió a la luz a principios de enero, pero el programa se grabó meses atrás.

Ver más Daniela Luján revela que padece ansiedad funcional 😪 pic.twitter.com/hbg3ofryjq — Edwin Meza 🐷 (@Edjmeza28) January 6, 2023

Entre lágrimas, la actriz explicó que un día llegaron a su cabeza pensamientos oscuros, incluso dejar de vivir, por lo que acudió al psiquiatra, lugar donde le detectaron la depresión funcional.

Actualmente, Daniela Luján se encuentra en tratamiento médico y sigue algunas recomendaciones para que ella misma pueda producir su propia serotonina, confirmó su amiga Jessica Segura.

“Hacer ejercicio es una de ellas, pasear con su perra que la ama, es algo que le ha dado mucho motor para hacer cosas” Jessica Segura.

Jessica Segura, Mariana Botas y Daniela Luján crearon juntas el programa de “Youtube” “Envinadas”, actualmente su canal supera los 600 mil suscriptores.

“Hablamos de todo y de nada”, un vino entre amigas, exponiendo experiencias y opiniones propias sobre algún tema en específico, dice la descripción de “YouTube”.