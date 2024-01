Daniela Romo rompe el silencio tras muerte de Tina Galindo: “El amor que siempre sentí por ella”

Daniela Romo rompe el silencio tras muerte de Tina Galindo. Foto: Cuartoscuro

Daniela Romo rompió el silencio luego de la muerte de Tina Galindo a los 78 años, con la que tejió una amistad de 44 años. La cantante reveló qué fue lo último que le dijo a la productora.

“Le dije lo que le agradecía y todo el amor que siempre sentí y siento y sentiré por ella. La admiración y el respeto por todo lo que ella es… Son 44 años, es una vida”.

En un encuentro con varios programas, la cantante afirmó que con la partida de la productora se sentía “huérfana”, pues la describió como la persona que le dio el ser.

“Es un vacío grandísimo en mi vida. Me siento muy huérfana porque ya no tengo ni a mi mamá y ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí… Tina es el ser que me dio el ser sin parirme. Ella me hizo así”.

La intérprete de “Yo no te pido la luna” dijo que despide a Tina Galindo con el amor que es capaz, aunque, destacó, no le dice adiós, ya que la llevará con ella.

“A veces Dios bendice a ciertos seres y los hace encontrarse en el camino y recorrerlo juntos y crear y hacer… La despido, con todo el amor del que soy capaz de despedirla y no la despido, la llevo en mí”.

Daniela Romo aseguró que la esencia de Tina Galindo perdurará en las personas que tuvieron oportunidad de amarla.

“Su esencia está en todos nosotros que hemos recorrido el camino con ella, que la hemos amado, que la llevaremos siempre”.

Y afirmó que durante más de 40 años hicieron todo juntas, por lo que, afirmó, no le alcanzará la vida para “honrar” lo que ella le enseñó.

“Honrar a una persona de una trayectoria impecable, una gran creadora… 44 años haciendo todo juntas y nunca me alcanzará la vida para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos que ella me dio, y todo lo que me regaló en la vida”.