Danna confirma colaboración con Belinda y Kenia Os

Kenia Os, Belinda y Danna. Foto: Cuartoscuro

En una entrevista reciente, Danna Paola confirmó lo que sus fans intuían desde hace semanas y es la colaboración musical junto a Belinda y Kenia Os.

Aunque no ofreció más detalles sobre el proyecto, describió el trío como “algo icónico” y dejó claro que el resultado superará expectativas.

“Pregunte en el grupo si ya podía decir y ya puedo decir, porque yo dije: ‘ya dijimos. Solo falto yo’. Y sí estamos trabajando en algo juntas, estoy muy emocionada y este junte va a ser muy icónico, de las Chicas Superpoderosas y sé que lo van a disfrutar mucho y es todo lo que puedo decir”. Danna

Danna, Belinda y Kenia Os, la Santa Trinidad de la música

La colaboración marca el encuentro musical de tres figuras clave del pop mexicano, a quienes sus seguidores han apodado la “Santa Trinidad del Pop”.

Kenia Os ya había adelantado que existe un vínculo creativo entre las tres, resaltando la complicidad y el afecto que las une, más allá de una simple amistad profesional.

Este anuncio llega tras semanas de emocionantes especulaciones: fotos compartidas en redes, apariciones públicas juntas y declaraciones públicas que reforzaban la idea de un proyecto compartido.

En particular, Belinda y Kenia Os ya habían debutado exitosamente con su colaboración titulada “Jackpot”, lanzada en octubre de 2024, que marcó el regreso de Belinda al pop con un sonido vibrante y futurista.

Por su parte, Danna Paola, quien recientemente participó en el concierto de Shakira en la Ciudad de México, ha sido clara al rechazar cualquier narrativa de rivalidad entre ellas: “No hay ninguna rivalidad, al contrario, hemos hablado de cosas muy bonitas y profundas”, explicó la cantante.

La alianza musical entre Danna Paola, Belinda y Kenia Os no solo emociona por su poderío artístico, sino también por romper con el estereotipo de competencia entre artistas femeninas, transformando el panorama del pop mexicano con solidaridad y creatividad compartida.

Cabe recordar que las tres cantantes estuvieron en juntas en la presentación del disco de Belinda “Indómita” lanzado el pasado junio.

Durante la presentación, la también actriz agradeció por el apoyo que ha recibido por parte de las mujeres de la industria para crear este materia.