“Me duele vivir”: Danna Paola alarma por foto con mascarilla de oxígeno y revela qué enfermedad tiene

Danna Paola alarmó a sus fans con su reciente foto, debido a que aparece con una mascarilla de oxígeno. La cantante aseguró que la vida le mandó un mensaje y éste fue el de “¡para ya!” porque ahora su salud es la prioridad debido a que padece una enfermedad pulmonar.

La intérprete de “Mala fama” atraviesa un nuevo problema de salud y es tan delicado que compartió que le “duele vivir”. Sobre su diagnóstico, Danna Paola indicó que tiene influenza y bronquitis.

Danna Paola compartió que tiene una enfermedad pulmonar y desató preocupación entre sus fans por su foto con una mascarilla de oxígeno. Ella misma dio explicaciones sobre su problema de salud.

“El universo me dijo: ‘¡para ya!’ Y me paró con freno de mano. (Tengo) influenza y bronquitis”

La estrella de “Élite” narró que no la está pasando bien.

La actriz agregó que su situación la hizo revalorar lo que realmente importa en la vida.

“Todo esto me está sirviendo para reanalizar y revalorar lo importante que es la salud, sin ella no hay nada, no somos nada”

Danna Paola