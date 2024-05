¡Ni se ve ni se siente! Danna Paola coincide con Eiza, dice que mexicanos no la apoyan

Danna Paola dice que a veces no siente apoyo de mexicanos. Foto: AFP

Danna Paola coincidió con Eiza González, quien reveló que no siente el apoyo de los mexicanos. De acuerdo con la cantante, aunque a veces no siente el respaldo de los connacionales, sí tiene fans que la quieren.

“Yo creo que sí, a veces (no siento el apoyo de los mexicanos), pero yo tengo mucho público que me ama y que me quiere y nada”, respondió la famosa cantante.

En una entrevista retomada por el programa “HOY”, Danna Paola, que protagonizó varias polémicas recientemente, reconoció la belleza de Eiza González y hasta le mandó un mensaje.

“La amo y se veía preciosa”, afirmó Danna Paola.

Luego de las declaraciones de la intérprete de “No bailes sola” y “Oye, Pablo”, entre otros, los fieles fans mostraron su respaldo y apoyo que, dijeron, será incondicional.

“A pesar de todo la seguiré apoyando”, “Nosotros a seguir apoyando a la reina y que los demás se retuerzan”, “Así que, a seguir apoyando a mi chiquita, que es una talentosa”, son parte de los comentarios que se pueden leer.

Hace unas semanas, Danna Paola fue blanco de fuertes críticas luego de que se compartiera un video en donde responde que prefiere España sobre México. La situación hizo que la cantante, sin más detalles, afirmara que amaba a nuestro país.

¿Qué dijo Eiza González que la apoya Danna Paola?

Eiza González aseguró que no siente el apoyo de los mexicanos, pese al éxito que ha conseguido a nivel internacional llevando el nombre de México en alto.

Durante su paso por la Met Gala 2024, la actriz dijo que, aunque no siente el respaldo, ella está contenta de representarlos en otros países.

“Como lo he dicho toda la vida, me siento orgullosa de ser mexicana, a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí y representar a mi gente”.