“Sí estoy enamorada”: Danna Paola habla de su relación con Alex Hoyer

Danna Paola rompió el silencio y habló de lo enamorada que se encuentra de Alex Hoyer, un joven cantante, quien, confirmó su relación con la famosa mexicana con más seguidores en redes sociales. Para varios medios de comunicación, Danna aprovechó para pedir respeto a su relación, pues, dijo, no hablará del tema en encuentros próximos con la prensa.

La intérprete de “No bailes sola” afirmó que su novio es una persona a la que admira y para quien pidió le respeten la carrera, al igual que su propio proyecto, luego de que hace días fuera blanco de ataques en redes sociales por dar su opinión musical.

La joven que enfrentó la dura partida de su abuelita respondió a las críticas que giran en torno a su relación y aclaró que el amor que siente por su novio no es por fama.

“El amor no se mide ni en la fama o en el talento de alguien. Yo no me junto con alguien por su fama o por su talento, no. Solamente por los seres humanos”.

Danna Paola