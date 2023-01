Danna Paola dice que le gusta mucho la fiesta y que no es un ejemplo de nadie

Danna Paola aseguró que le gusta mucho la fiesta pero eso no le impide ser profesional, ya que cumple con todos sus compromisos laborares. La cantante respondió así a los cuestionamientos de la prensa sobre varias de sus publicaciones en sus redes sociales donde habla de su consumo de alcohol.

El pasado 22 de enero la interprete de “Mala fama” escribió que llevaba una semana entera bebiendo, y durante su conferencia, aseguró que no tiene problema con eso y que también cuando está en el estudio de grabación le gusta tomarse unas copas de vino tinto y cerveza.

“Nadie debe de limitarse, ya somos bastantes grandes para ser responsables y no soy ejemplo de nadie, al contrario, mi ejemplo más genuino es ser yo misma. Llevo toda mi vida cuidando mi imagen perfecta pero eso no existe, la imagen perfecta es la mujer que soy, los valores que tengo, el mensaje que quiero dar, mi música; me la paso increíble, tengo una relación y familia maravillosa; me encanta la fiesta, pero además toda mi música tiene que ver con la fiesta”.

