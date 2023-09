¿Se le fue la mano? Danna Paola habla de su mini fleco, mismo que lució en los VMAs

Danna Paola es de las cantantes más famosas de México. Foto: Getty Images

La cantante Danna Paola, quien brilló por su asistencia a los VMAs, habló de su mini fleco, el cual es muy notorio y visible. Sin embargo, dejó en claro que fue por un error de ella.

Danna Paola habla de su mini fleco, mismo que lució en los VMAs

A través de sus historias de TikTok, la cantante, quien vivió una tormentosa relación con Eleazar Gómez, explicó los motivos por los cuales su cabello luce un poco raro.

“Todo comienza en, si no mal recuerdo, en Toronto, en una de las fechas (…) del XT4S1S Tour (…) estábamos utilizando mucho pelo falso, porque sí, las popstars usamos mucho pelo falso”, relató Danna Paola.

Sin embargo, luego de comprar unas extensiones de fleco, mismas que iban a ser colocadas por su peinador, la intérprete de “Sodio” tuvo una situación imprevista.

“Wally me estaba cortando el flequillo. Yo me muevo mucho, soy una persona muy hiperactiva. (…) cortamos el fleco y queda el triángulo (…) lo quitamos y, de repente, sucedió esto”, contó la cantante.

Finalmente, sin mostrarse molesta, Danna Paola tomó con mucha gracia la situación, por lo que, a partir de ahora, el mini fleco será parte de su nuevo look.

“Esto de usar tantos flecos falsos se volvió una realidad y, ahora, tengo un mini flequito”, dijo la intérprete de “Mala Fama”.

Danna Paola luce su mini fleco en los VMAs 2023

Danna Paola, quien es fan de Shakira y Katy Perry, asistió a los VMAs 2023, que contaron con la presencia de grandes estrellas, entre ellas Taylor Swift y Nicki Minaj.

Ver más Danna Paola en la alfombra rosa de los VMAs 2023 pic.twitter.com/w2WBohNaJP — Indie 505 (@Indie5051) September 13, 2023

Sin embargo, la cantante y novia de Alex Hoyer, de 28 años, sorprendió a los asistentes al arribar con un look muy arriesgado, pero innovador, el cual fue diseñado por SEKS.

La intérprete de “Mía” llegó con un abrigo de piel, falda de cuero y botas de plataforma, al igual que un peinado de moño y labial en tono borgoña.

No obstante, los fans de Danna Paola no pasaron por alto su mini fleco, mismo que supo ocultar, por lo que, de no ser por ella, nadie habría notado el inconveniente de su look.