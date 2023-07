Transparencia, red y falda: los vestuarios de Danna Paola en los Premios Juventud 2023

Danna y Sofía Reyes en los Premios Juventud 2023. Foto: Gettyimages/ Archivo

Danna Paola es una de las artistas mexicanas más reconocida en estos momentos, prueba de ello, fue su participación en los Premios Juventud 2023, en donde lució increíbles vestidos durante la noche, los cuales no pasaron desapercibidos, tanto por su estilo revelador y diseño.

Los vestidos de Danna Paola

No es secreto que la cantante decidió imprimir un estilo más sexy a su look, desde entallados diseños hasta las transparencias que portó en los galardones en donde no dejó mucho a la imaginación.

El primer atuendo que lució fue uno muy revelador, ya que, vistió un vestido de estilo industrial en red color negro, al cual, le combinó una lencería en el mismo tono, zapatos abiertos con plataforma, además, decidió lucir unos aretes en tono plateando, que resaltaban.

El vestido lo diseñó Manuel Díaz, al cual agradeció tan lindo diseño

Durante la celebración en los Premios Juventud 2023, cuando Danna Paola subió al escenario, acompañada de Sofía Reyes, lució un atuendo ahora de dos piezas, el cual era una falda con tablones en color blanco y negro, además de un top con el mismo patrón de diseño, sin olvidar el tacón la media de red.

Foto: Gettyimages / Archivo

No todo quedó ahí, en la gala, la mexicana, antes de subir a cantar, portó un vestido de transparencias en un todo gris, una combinación de lencería del mismo todo, cabe resaltar que el vestido era de espalda descubierta.

Como al inicio les comentamos, Danna Paola es una de las grandes artistas jóvenes de México, pues su atrevimiento en un nuevo look le ha generado buenos dividendos porque el cambio le gustó a sus fanáticas.

Antes de acabar la velada de los premios, la también actriz no dejó la oportunidad de pedirle a Shakira una foto, aquí les dejamos toda la información.