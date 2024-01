“Brother, vienes de una mujer”: Danna Paola manda mensaje a Dani Flow tras polémicas declaraciones

Danna Paola manda mensaje a Dani Flow. Foto: Cuartoscuro

Danna Paola reaccionó a las declaraciones que hizo Dani Flow respecto a la denuncia interpuesta, en 2021, por Nath Campos por abuso sexual cometido por Rix. La cantante de “No bailes sola” afirmó que, aunque trató de no opinar para evitar polémica, se le hizo una falta de respeto.

“Brother, con todo el respeto, vienes de una mujer, tienes mamá… yo iba a decir algo al respecto, pero me quise mantener fuera por no meterme en polémicas, pero, por su puesto, que no estoy de acuerdo y me parece una falta de respeto”.

En entrevista con varios programas como “Qué buen chisme”, la cantante también se pronunció contra las letras de canciones que denigran a la mujer y que se hacen presenten en el “reguetón mexicano”.

Danna Paola habla del reguetón mexicano

“Lo tengo que decir, más el reguetón mexicano, últimamente están sucediendo como cosas muy intensas con él. Creo que hay ciertas letras que están pasadas, como que ya no está chistoso”.

La famosa, que ha confesado que sufrió algunos tratos machistas y que vivió una tormentosa relación con Eleazar Gómez, destacó que es importante tener límites al momento de escribir un tema y no promover las canciones que denigren a la mujer.

“Que al final yo no voy a decir que sí, porque yo no soy nadie para decir si está bien o está mal, pero sí creo que hay límites al momento de escribir una canción y denigrar a una mujer. Y creo que es importante que en un país tan machista no promovamos eso en las canciones”.

Finalmente, Dana Paola recordó que como cantantes tiene una responsabilidad con la audiencia que los sigue.

“Al final hay que entender que la responsabilidad que tenemos como artistas, además, de obviamente entretener, porque la música nos entretiene, nos hace conectar, mi música es sólo para conectar con mis fans, con la gente que siente, y que siente lo mismo que yo”.