Escándalo por el nombre: Danna Paola protagoniza polémica en redes; tuvo que ofrecer disculpas

Danna Paola protagoniza polémica por dominio del nombre. Foto: Cuartoscuro

Danna Paola protagonizó una polémica por el dominio del nombre ‘Danna’ en X, antes Twitter. La joven cantante aseguró que la persona que tiene ese usuario le habría pedido una fuerte suma de dinero para entregárselo y luego de que llamó a sus seguidores a hacer un “complot” la cantante mexicana ofreció disculpas. Unotv.com te da todos los detalles.

Todo lo que se sabe de la polémica de Danna Paola

Fue el martes 19 cuando Danna Paola, a través de su canal de WhatsApp, señaló que una usuaria de X le habría pedido una fuerte cantidad de dinero para darle el dominio.

“Se ha venido peleando en Twitter. La señora tiene su cuenta de Twitter como Danna y no me la he podido pelear, pero ya vio que me llamo Danna y que estoy como Danna en todos lados, pues quiere 400 mil dólares”.

La solicitud de dinero no cayó en gracia de la mexicana, por lo que pidió el apoyo de sus fans e, incluso, dijo que tenían que hacer un “complot” para lograr que le dieran el dominio de la popular red social.

“Tenemos que hacer un plan y me tienen que ayudar porque la señora no quiere. Yo digo que hagamos un complot… ¿Cómo le hacemos? Necesito que hagamos un plan”.

Acusan a Danna de promover acoso

Después del llamado de ayuda por parte de Danna Paola, los fanáticos subieron de tono la situación al amenazar a la usuaria que tiene el dominio del nombre que deseaba la famosa.

A través de varias capturas, la usuaria de la plataforma digital mostró los insultos de los que fue víctima.

Ver más El escándalo de Danna Paola se sigue haciendo grande y ahora la dueña del username "Danna" en X está reportando amenazas de mu3rte en su contra por haberse negado a ceder dicho username a la cantante.#DannaPaola pic.twitter.com/f7y48KmTtW — Chismosote (@ChismosoteTV) March 20, 2024

Finalmente, la mujer tuvo que hacer privada su cuenta de X para detener el acoso por parte de los fans de la mexicana con más seguidores en Instagram en 2021.

La cantante ofrece disculpas

Tras la fuerte polémica iniciada, Danna Paola pidió a sus fans a poner un alto, pues, dijo, podían traerle problemas legales.

“Así no, tampoco, porque nos pueden demandar. El punto es bajita la mano, porque si la agredimos, me cae aquí el abogado de la señora”.

Horas más tarde, la intérprete de “Oye, Pablo” ofreció disculpas y pidió no continuar con la situación.

“No se enganchen en Twitter, seguir alimentando todo esto sólo genera más toxicidad innecesaria, bullying entre todos y negatividad… Es mejor dejar esto y a la señora con sus username en paz, pero escribirle cosas directas, eso sí es acoso, y no está bien. Porfa, paren esto, yo les compartí esta historia como algo que me pasó. En ningún momento les pedí que la acosaran”.