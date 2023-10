“Lo canté muy bien”: Danna Paola reacciona a su interpretación del Himno Nacional; niega multa

Danna Paola reacciona a su interpretación del Himno Nacional. Foto: AFP

Danna Paola reaccionó a los señalamientos que, afirman, la cantante entonó de manera incorrecta el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea del Saúl “Canelo” Álvarez. Y aunque dijo que había leído las acusaciones, hasta el momento no hay una multa por parte de las autoridades.

“Ya lo leí, pero no me han multado”, afirmó la cantante mexicana.

En un encuentro con varios programas de televisión, entre ellos Sale el Sol, la intérprete de “Oye Pablo” enfatizó que no se arrepiente de su participación en Las Vegas, Nevada, pues, dijo, ella lo cantó “muy bien” y en caso de haber un error, esperará la multa.

“No me arrepiento de nada. Al final creo que es buscar errores. Yo, la verdad, creo que lo canté muy bien, con mucho orgullo, con amor. Es algo que me enorgullece mucho y ya si le quieren buscar ahí errores, lo que sea, pues que me multen”

La protagonista del exitoso melodrama juvenil “Atrévete a soñar” confesó que aunque está orgullosa de su interpretación del Himno Nacional Mexicano, había rechazo varias veces el entonarlo por temor a equivocarse, como otros compañeros cantantes.

“Con mucho orgullo. Muchos nervios. Fue algo bien importante para mí, lo había rechazado por muchos años por miedo; al final, la moraleja de esto es que la vida se trata de enfrentar tus miedos y demostrarte a ti mismo que con preparación, pero, sobre todo, con amor. Al himno le tenemos como este pánico los artistas de tener un país encima pendiente de a ver en qué te equivocas y al final mi corazón me ganó”.

¿Fue mejor que Ángela? Danna Paola reacciona a comparaciones por el Himno Nacional

Danna Paola también reaccionó a las comparaciones que, en redes sociales, han hecho entre su interpretación del Himno Mexicano y la hecha por Ángela Aguilar, a quien le valió varias críticas por parte de cibernautas.

“No tienen idea de lo que siente estar y el estrés… Yo creo que todos lo han cantado muy bien. Qué te puedo decir. No hay ni mejor ni peor, al final, cada quien es diferente, cada artista tiene sus cosas, yo respeto mucho a Ángela y la amo mucho y la admiro mucho como artista”.