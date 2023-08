“Un crush muy grande”: Danna Paola revela que se enamoró de una mujer

Danna Paola revela que se enamoró de una mujer. Foto: Cuartoscuro

Danna Paola causó revuelo al confesar que estuvo enamorada de una mujer, asegurando que fue uno de los “descubrimientos más lindos” que ha tenido a lo largo de su vida. Fue durante su charla para el canal de YouTube de Calle y Poche.

“Sí, claro. Yo creo que ha sido de los descubrimientos más lindos que he tenido”, comenzó a decir Danna Paola en entrevista para Calle y Poche.

¿Quién fue la mujer que robó el corazón de Danna Paola?

La joven, que ahora vive un romance con Alex Hoyer, aseguró que tuvo un “crush muy grande” con una mujer, y aunque no reveló su nombre, adelantó que le dedicó un tema en el nuevo álbum. Por lo que los fanáticos de la famosa intérprete de “Mala fama”, quien ha sido captada besándose con una de sus bailarinas, podrán escucharlo.

“Pero sí, tuve un crush muy grande en algún momento con una chica y ya lo escucharán en el álbum”, dijo Danna Paola

Danna Paola, que se ha convertido en la mexicana con más seguidores en Instagram, afirmó que para ella es mejor el “balance”.

“Porque la verdad es que yo no creo, o no me considero al cien por ciento como una persona que no puedo con las extremidades, o sea, lo mismo del balance”, señaló la cantante y actriz que comenzó su carrera a temprana edad en la entrevista con las populares influencers

Y, como era de esperarse, los usurarios de redes sociales no demoraron en suponer quién fue la mujer que conquistó a la cantante mexicana.

“Siento que es para Esther Expósito”, “Danna bisexual amo”, “Qué manera tan madura, profunda de hablar de Danna”, “Amo que Danna esté dando este tipo de entrevistas que realmente suman a la vida de los demás”, “Me encanta demasiado el pensar de Danna”, “Amo a Danna Paola y me identifico con su manera de pensar y de actuar y su personalidad”, son parte de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.