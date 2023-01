Danna Paola revela que tantos tropiezos la han hecho valorar y disfrutar más su trabajo

Danna Paola vivió varios episodios frustrantes el año pasado, desde la cancelación de su primera presentación de su gira EX4ASIS, el 4 de noviembre, por un retraso en la entrega del escenario, pues sin él, ni ella ni sus bailarines pudieron montar las coreografías; hasta un accidente en uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional, pero la cantante lo tomó con filosofía y aseguró que esto la hizo valorar más su trabajo y disfrutar los logros de cada día.

En conferencia de prensa, a la que asistió UnoTV.com, Danna aseguró haberse frustrado mucho y llorado en el momento, pero señaló que aprendió de esta lección y que el que se enoja pierde.

“Fue lo mejor que me pudo pasar, tenía que ser así, para que yo pudiera procesar mejor las cosas”.

Danna Paola se encontraba en las alturas cuando tuvo un accidente en uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional. La intérprete de “Mala fama” estaba colgada de un arnés y, mientras descendía de una plataforma, tuvo una escala inesperada, pues terminó en un lugar fuera de lo planeado debido a una falla.

“Saliendo de ese show me quedé pensando en muchas cosas que a lo mejor antes no tenía consciencia, de disfrutar el momento y no estar pensando como productora todo el tiempo (..) ese día fue algo muy bonito porque entendí que los errores nos hacen florecer, para mi fue algo bonito, porque todo sale adelante y hay que ver las cosas positivas a la vida y a todo”, dijo la cantante.