Danna Paola venció uno de sus “miedos más grandes” al cantar el Himno Nacional en pelea del ‘Canelo’ Álvarez

Danna Paola vencio sus miedos al cantar el himno nacional | Foto: AFP

Danna Paola, cantante mexicana de 28 años, reconoció que venció uno de sus “miedos más grandes” al entonar el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Jermell Charlo. Después de su interpretación en Las Vegas, la artista compartió un emotivo mensaje en Instagram.

El mensaje de Danna Paola tras cantar el Himno: “Vencí uno de mis miedos”

A través de sus redes sociales, Danna Paola aseguró que interpretar el lábaro patrio era uno de los grandes temores de su carrera y finalmente lo venció. “Jamás pensé que llegaría el momento de entonar el Himno Nacional Mexicano, y llegó el momento”, escribió.

“Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección”. Danna Paola

Ver más

La responsable de temas como XT4S1S y Mala Fama también reconoció que se enfrentó a la presión, la responsabilidad, los nervios y las dudas sobre sí misma, razón por la que rechazó hacerlo por años.

“Por miedo al que dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago, y me tomó mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto”, escribió la cantante.

Ver más Danna Paola nos ha dado una de las mejores interpretaciones del himno nacional mexicano, hay pruebas y no hay dudas.pic.twitter.com/Mc6P1LU9st — eba lvs ati (@dannaskarma) October 1, 2023

Danna Paola agradece a “Canelo” Álvarez por la oportunidad

Danna Paola aprovechó la oportunidad para agradecer a Saúl “Canelo” Álvarez por permitirle entonar el Himno Nacional Mexicano en la T-Mobile Arena de Las Vegas. “Gracias por dejarme acompañarte, por tu apoyo, por representar al país junto con todos los que estábamos allí, por dar todo de ti”, expresó.

Además, felicitó al boxeador mexicano por vencer a Jermell Charlo por decisión unánime y así, retener sus títulos del peso supermediano. Desde su pespectiva, con el triunfo del jalisciense, ganó México.

Ver más

Danna Paola aseguró que se sometió a todo un proceso de “confianza, seguridad, preparación, conexión y amor puro” para tomar el micrófono en medio del cuadrilátero.

Finalmente, se reconoció orgullosa por vencer su miedo, aunque sigue procesando lo sucedido durante la noche del pasado sábado 30 de septiembre. “Me llevo esta noche como uno de los mejores momentos de mi vida“, remató.