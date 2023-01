“Decidí terminar con esto y perdonar”:  Danna Ponce finaliza con proceso contra “Coco” Levy por abuso sexual

Danna Ponce, actriz que en junio pasado denunció a Jorge “Coco” Levy de acoso sexual, informó que decidió terminar el proceso que inició contra el productor de cine, pues, consideró, la justicia en México no respalda a las víctimas de ese tipo de violencia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa aseguró que no podía dar más detalles de la situación que involucra al hijo de Talina Fernández, quien había sido vinculado a proceso por abuso sexual.

“No tengo permitido hablar mucho de lo que paso, pero, a grandes rasgos, yo decidí terminar con esto y perdonar, quise iniciar el año con la palabra perdón… La ley no está lista para protegernos. No tiene leyes que hagan que nuestra voz valga algo que nos digan ‘yo te creo’ no existe”.

Danna Ponce