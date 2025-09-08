GENERANDO AUDIO...

Danny Trejo. Foto: AFP

El actor Danny Trejo, de 81 años, vivió un fin de semana inesperado cuando un falso rumor sobre su muerte se volvió viral en redes sociales.

Todo comenzó con una publicación en Instagram que aseguraba que el intérprete había fallecido tras un supuesto derrame cerebral. La noticia se propagó rápidamente después de que el actor John Leguizamo, su compañero en la película The Infiltrator, compartiera el mensaje.

El pánico entre los fans no tardó en crecer, hasta que el propio Trejo salió a aclarar la situación. “Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo”, escribió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 13 millones de seguidores.

El rumor se originó en un falso reporte, pero la difusión por parte de Leguizamo amplificó el engaño.

Reconocimientos recientes y proyectos activos

Lejos de retirarse, Danny Trejo continúa activo. El pasado 22 de agosto, fue homenajeado en la 40ª edición de los Premios Imagen en Beverly Hills, donde recibió el galardón a Mejor serie de variedades/reality por su programa Mysteries Desenterradas en History Channel.

Ese mismo mes, organizó un concierto con su sello Trejo’s Music en el Regent Theater de Los Ángeles, y también participó en la proyección del 15 aniversario de Machete, junto al guionista Álvaro Rodríguez.

Mientras tanto, John Leguizamo —quien sin querer alimentó el rumor— también fue premiado en los Imagen, aunque en la categoría de Mejor actor por la película Bob Treviño Likes It.