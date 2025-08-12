Darren Aronofsky presenta en CDMX su nueva película “Atrapado robando”

GENERANDO AUDIO...

Darren Aronofsky dirigió “La Ballen” y “El Cisne Negro”. Foto: CLB

Darren Aronofsky presentó en CDMX su nueva película “Atrapado robando”, el director de “El Cisne Negro” y La Ballena” también ofreció una masterclass en la que respondió varias preguntas de la prensa y algunos seguidores sobre este trabajo que protagoniza Austin Butler, Zoé Kravitz y Bad Bunny.

El cineasta estadounidense, uno de los más arriesgados de Hollywood por su estilo visual distintivo y sus historias intensas que profundizan en la psicología humana, la obsesión y la autodestrucción, aseguró que es una persona a la que le gusta hacer películas entretenidas, para que la audiencia nunca se aburra.

“No siento que haya sido muy diferente hacer esta película, lo que fue divertido fue hacer específicas tomas para esta película que es de crimen, es una película de acción con humor“, dijo el cineasta.

Confesó que como director siempre procura cuidar las necesidades de cada uno de sus actores: “El director es como el anfitrión de una fiesta, trato de que todos se sientan seguros y eso es lo que hago, ver qué es lo que necesitan y ayudarlos a sentir cómodos”.

“Siempre estoy buscando al actor adecuado para cada historia, me gustan hacer personajes complejos y también debe haber un actor que quiera correr el riesgo en ese momento (…) Brendan Fraiser es el ejemplo perfecto, tuve el guion de La Ballena por diez años y no la había hecho porque no había descubierto qué actor podría hacerla”, reveló Darren.

Filmó en México

Darren y parte del equipo de producción y cast filmaron algunas escenas en la Riviera Maya: “El mar estaba ahí y yo decía son las 4 de la tarde yo creo que ya tenemos todo y probablemente me salté unas escenas para ser honesto”.

Resaltó el trabajo de los mexicanos que estuvieron involucrados en el rodaje y la creación de sets: “Cuando acabamos de grabar en Tulum pasé unas semanas ahí y fui a visitar a algunas de las personas con las que trabajé. Fue fantástico trabajar ahí”.

¿De qué trata “Atrapado robando”?

La película “Atrapado Robando” trata sobre Hank Thompson, un exjugador de béisbol que se ve envuelto en una peligrosa red de criminales en Nueva York, durante los años 90, sin tener idea de por qué lo persiguen. La historia sigue su lucha por sobrevivir y descubrir la verdad detrás de su situación, utilizando toda su astucia para escapar de sus perseguidores.

Austin Butler es el protagonista de la cinta, Zoë Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio y Bad Bunny también forman parte del elenco.

Llegará a cines de México el 28 de agosto.

¿Quién es Darren Aronofsky?

Nació el 12 de febrero de 1969 en Brooklyn, Nueva York, Darren Aronofsky estudió cine en la Universidad de Harvard y en la American Film Institute Conservatory.

Su debut como director fue con “Pi, fe en el caos” (1998), un thriller matemático y existencial que le valió el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Sundance.

A partir de ahí, su filmografía ha explorado una amplia gama de emociones y contextos:

“Pi, fe en el caos” (1998)

“Réquiem por un sueño” (2000)

“La fuente de la vida” (The Fountain, 2006)

“El luchador” (The Wrestler, 2008)

“Cisne negro” (Black Swan, 2010)

“Noé” (Noah, 2014)

“Madre!” (Mother!, 2017)

“La ballena” (The Whale, 2022)

Premios y reconocimientos

Aronofsky ha obtenido premios y nominaciones en los festivales y ceremonias más importantes: