De las pasarelas a la Biblia: Dayana Mendoza, ex-Miss Universo, se vuelve predicadora en iglesia

Dayana Mendoza dejó el mundo del modelaje. Fotos: Getty Images

¿Un giro de 360 grados? Así le ocurrió a la ex Miss Universo, Dayana Mendoza, quien dejó las pasarelas para convertirse en predicadora dentro de una iglesia.

Dayana Mendoza, ex Miss Universo, se vuelve predicadora

La modelo, de 38 años, quien fue Miss Universo en 2008, dejó el mundo de la belleza y las pasarelas para darle un nuevo enfoque a su vida.

Dayana Mendoza se volvió viral por compartir una serie de videos en los que habla sobre su cambio, asegurando que, gracias a Dios, pudo encontrar su verdadero camino.

En alguno de sus testimonios, la presentadora señaló que “Jesús me liberó”. Además, el mundo del modelaje le trajo “ansiedad, miedo y desesperación”, por lo que recurrió al yoga.

La venezolana vivió el sueño de muchas mujeres al ganar el certamen de Miss Universo en 2008, superando a las finalistas de los siguientes países:

Talina Vargas (Colombia)

(Colombia) Marianne Cruz (República Dominicana)

(República Dominicana) Elisa Nájera (México)

(México) Vera Krasova (Rusia)

“Estoy emocionada, lloré un montón. Realmente estoy contenta por haberlo logrado”, dijo Dayana Mendoza, según Reuters, después de obtener el primer lugar.

¿Por qué se volvió ferviente de Dios?

En una entrevista, Dayana Mendoza confesó que su ingreso en la industria del modelaje “no era lo que esperaba” debido a la presión que conlleva.

Además, dijo que, aunque ganó la corona de Miss Universo, no lo disfrutó como ella esperaba, en parte, por los momentos de tensión.

Ante ello, según sus palabras, su vida “se vino abajo”, por lo que decidió ponerse en las manos de Dios y pedirle que tomara las “riendas de mi vida” para superar las adversidades.

“Mi matrimonio fracasa, mi carrera de modelo no me llenaba y no me identificaba, no nada, estaba desesperada, nada salía bien. Ahí fue cuando me arrodillé, me rendí y le pedí a Dios que tomara el control”, expresó la exmodelo en una entrevista.

Sin embargo, Dayana Mendoza ha sido criticada por su rechazo a la comunidad LGBT, afirmando que “la homosexualidad es una aberración”.

¿Quién es Dayana Mendoza?

Dayana Sabrina Mendoza es una modelo, actriz, presentadora y empresaria originaria de Venezuela, quien nació el 1 de junio de 1986 en Caracas.

En 2008, después de convertirse en Miss Venezuela, ganó el certamen de belleza más importante, Miss Universo.

Tras obtener la corona, la ahora exmodelo viajó por el mundo para representar a la organización y promover causas como la educación, salud e igualdad.

Actualmente, Dayana Mendoza forma parte del grupo Vencedores en Cristo, en el cual comparte la palabra de Dios, además de ser integrante de una iglesia cristiana en Estados Unidos.

Su belleza y talento la convirtieron en un icono de marcas como L’Oréal y Pantene, aunque ya no desea volver al mundo del modelaje y las pasarelas.