“De chiquilla me lo detectaron”: Thalía revela que padece dislexia y las dificultades que enfrenta

Poco después de que emocionara a sus fans con su reencuentro con Itatía Cantoral, Thalía reveló que padece dislexia y se ha enfrentado a complicaciones desde hace años por esta condición.

La intérprete de “Amor a la mexicana” también compartió que llegó a pensar que moriría por la enfermedad de Lyme, debido a los fuertes dolores que le daban y hasta se despidió de su esposo Tommy Mottola.

Thalía, quien en este año se dio el lujo de reaparecer como Marimar, habló en el programa de Karla Díaz, en YouTube, PinkyPromise sobre las enfermedades que padece, detallando que ha dicho cosas por error debido a su dislexia.

La actriz reconoció que ha enfrentado dificultades debido a esta condición.

Karla Díaz le preguntó a Thalía cómo es que con su dislexia podía cantar la parte de su tema “Arrasando” que va a gran velocidad. En su explicación, la estrella de telenovelas comentó que no tuvo problemas con la letra porque ella la escribió.

“Esa yo la escribí, yo me sé los conceptos, una frase tras otra, yo voy contando la historia que voy narrando, yo la escribí. Ahora, si te la aprendes, si me ponen un chanteo ahí digo ‘espérate’, pero cuando tú te dejas ir, ya sabes cómo va la historia”

La cantante lleva tiempo lidiando con la dislexia.

La cantante habló de nuevo de cómo han sido sus batallas contra la enfermedad de Lyme y le dijo a Karla Díaz que en un momento pensó que iba a morir y se lo dijo a su esposo Tommy Mottola.

Thalía pasó por un proceso médico muy intenso debido al Lyme.

“Sentía que me estaba muriendo. Yo vi un día a mi marido a los ojos y le dije: ‘mi amor, es el último día que me ves con vida, estoy a punto de morir, ya no p puedo con el dolor, ya no puedo con los sentimientos y esto’. Fuimos a los doctores, tardé dos años y medio en protocolo médico muy intenso, cinco antibióticos, muy intenso”

Thalía