De “Garabato colorado” a “Adiós Superman”: 5 canciones inolvidables de Chabelo

El mundo del espectáculo se ha vestido de luto, después de que este sábado 25 de marzo falleciera Xavier López Chabelo, a los 88 años, debido a complicaciones abdominales.

En la música también hay luto, debido a que el célebre conductor de televisión, aquel que en su juventud estuvo a nada de participar en la guerra de Corea, también le entraba, gustoso, al canto.

En redes sociales, como Spotify, perduran las grabaciones de Chabelo, entre las que destacan “Mamacita dónde está Santa Claus”, con 2 millones 748 mil reproducciones, “Garabato Colorado”, con 889 mil clics y “Si los niños gobernaran al mundo”, con 266 mil escuchas.

En UnoTV recordamos al cuate eterno de niños y adultos con cinco de sus más emblemáticas canciones, las cuales aún ponen a bailar a más de uno.

La canción es quizá la más popular del célebre Xavier López Chabelo. En ella, con su característica voz, el presentador de televisión narra las aventuras que un niño vive en su escuela.

“Mi maestra me dio un beso a la salida porque hice los palitos parejitos y me puso un garabato colorado que parece que les gusta a mis papitos. Me siento contento y en casa lo saben, que no soy tan chico, que me siento grande. Juego en el recreo, ya tengo amiguitos, hoy casi me olvido que quiero hermanitos”.

Fragmento de Garabato colorado.