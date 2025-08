GENERANDO AUDIO...

Diversas celebridades, como Justin Timberlake o Thalía, han revelado en distintos momentos que padecen la enfermedad de Lyme que se transmite generalmente por la picadura de una garrapata infectada. Esto parecería indicar que es un padecimiento común entre famosos, aunque su incidencia depende más de la región que por otra razón, según expertos.

Cabe destacar que la garrapata de patas negras, responsable de transmitir dicha afección, se encuentra principalmente en Estados Unidos (EE.UU.), país en donde se presenta la mayor incidencia de casos, incluyendo casos en famosos como Justin Bieber y Alec Baldwin, entre otros.

¿La enfermedad de Lyme es una enfermedad de famosos?

En los últimos años, más de una decena de celebridades han asegurado haber sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme; sin embargo, esto no significa que se trate de un padecimiento exclusivo o más frecuente en famosos.

La principal causa de este padecimiento es la picadura de garrapatas que portan la bacteria Borrelia y, según explica la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), “todos son susceptibles a las picaduras de garrapatas“.

Sin embargo, sí existen personas con mayor predisposición a la enfermedad de Lyme, aunque no tiene nada que ver con al fama o con la rutina de actores o cantantes.

¿Cuáles son los factores de riesgo de este padecimiento?

Aunque las garrapatas que contagian la bacteria Borrelia se pueden encontrar en la mayor parte de EE.UU., la enfermedad de Lyme es más frecuente en los estados del medio oeste, noreste y Atlántico Medio, según la Mayo Clinic de Minnesota.

Esto coincide con el hecho de que la garrapata de patas negras se encuentra principalmente en la mitad de la zona oriental y en la región del Medio Oeste de EE. UU, de acuerdo con la “Guía de las distintas especies de garrapatas y las enfermedades que transmiten“.

Es difícil determinar si la región geográfica es la razón de que tantas celebridades se contagien con enfermedad de Lyme, pues “la mayoría de las personas que contraen la enfermedad no recuerdan que les haya picado una garrapata“.

Cabe destacar que esta afección también es frecuente en Europa y en el centro sur y el sudeste de Canadá, por lo que la zona geográfica puede variar ligeramente.

Sin embargo, la Mayo Clinic enfatiza: “Hay riesgo de que la contraigas si pasas tiempo en lugares donde hay garrapatas, como zonas boscosas, con mucha vegetación o cubiertas de hierbas“.

Otro factor de riesgo es la época del año, pues el riesgo de infección es mayor en primavera, verano y otoño. “Sin embargo, las garrapatas pueden estar activas en cualquier momento siempre que la temperatura supere el punto de congelación“, según Mayo.

Entonces… ¿los famosos son más susceptibles a la enfermedad de Lyme?

Hasta el momento, no existen registros que indiquen que las celebridades sean más susceptibles a la enfermedad de Lyme, considerando que casi 476 mil personas podrían ser diagnosticadas anualmente en EE.UU., según estimaciones retomadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la FDA sí reconoció que hay personas que desempeñan ciertas actividades que las exponen a un riesgo mayor de transmisión, por ejemplo:

Campistas

Excursionistas

Personas que trabajan en jardines

Trabajadores de áreas leñosas y con arbustos con mucho pasto y hojarasca

Cabe destacar que los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés) advirtió en 2021 que “el número de casos ha aumentado drásticamente en los últimos diez años“.

¿Cómo protegerse de la enfermedad de Lyme?

Los NIH señalan que “la prevención de las picaduras de garrapatas es la mejor defensa contra la enfermedad de Lyme“, por lo que recomiendan usar repelente de insectos al visitar lugares donde es probable que vivan garrapatas.

Después de entrar al interior, se recomienda revisar ropa y equipo en busca de garrapatas. Posteriormente, es recomendable bañarse dentro de las dos horas después de haber entrado al interior.

“Luego, realice una revisión de cuerpo completo. No olvide revisar su cabello, donde las garrapatas pueden ser más difíciles de detectar”, rematan los NIH.

Los expertos también recomiendan que, en caso de aparición de síntomas comunes en la enfermedad de Lyme, se debe buscar atención médica. Estos son los signos frecuentes:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor muscular o en las articulaciones

Fatiga extrema

Las personas con la enfermedad de Lyme suelen presentar una erupción roja que se expande y que puede parecerse a una diana, según los NIH.

¿Qué famosos han dicho tener este padecimiento?

El 31 de julio de 2025, el cantante estadounidense Justin Timberlake celebró el fin de sus giras mundiales y reconoció que afrontó gran parte de su tour diagnosticado con enfermedad de Lyme.

“He estado luchando con algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme (…) Si han padecido esta enfermedad o conocen a alguien que la haya padecido, entonces saben que vivir con ella puede ser extremadamente debilitante, tanto mental como físicamente”. Justin Timberlake

En 2022, la actriz Laura Zapata reveló que su hermana Thalía había padecido los estragos de esta enfermedad, lo que había llevado a la cantante a sufrir dolores que le impedían ponerse de pie.

“A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’“, contó la también actriz a medios mexicanos.

Dos años antes, Justin Bieber respondió a las críticas de su apariencia asegurando que recientemente había sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme.

“Mientras mucha gente dijo que tenía un aspecto horrible, que era drogado, etc., no se dan cuenta de que recientemente me diagnosticaron la enfermedad de Lyme“, escribió.

Estas son otras celebridades que han asegurado tener esta afección:

Shania Twain

Bella Hadid

Amy Schumer

Alec Baldwin

Avril Lavigne

Ben Stiller

Kelly Osbourne

