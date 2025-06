De la banqueta a la Arena: El ska celebra 30 años de resistencia con concierto en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Rafael, Luis y Jorge de Royal Club, Sekta Core y Out Of Control Army. Cortesía

Out Of Control Army, Royal Club y Sekta Core, bandas emblemáticas del género musical ska en México, se unirán en una misma tarima para ofrecer un espectáculo que no solo será musical, sino emotivo y de festejo, ya que significará la conmemoración de más de tres décadas de hacer sonar bajos, guitarras, baterías, saxofones y trompetas en diversos escenarios.

En entrevista con Uno TV José Luis Olan (Deals), saxofonista y vocalista de Out Of Control Army, banda que en este 2025 celebra 10 años de trayectoria, señala que este encuentro, bautizado como “Trilogía del Kaos”, no se gestó de manera convencional.

“Fue gracias a la visión de la productora ‘El Avión Presenta’, que apostó por tratar al ska con el respeto que merece y por ofrecer un formato distinto al de los festivales masivos convencionales: una noche con pocas bandas, pero con gran historia y poder de convocatoria”, abunda.

La idea cobró vida al imaginarse no como otro festival más, sino como una celebración compartida, de largo aliento, con una carga emocional que refleja tres décadas de lucha independiente, amistad entre bandas, y una conexión genuina con el público.

“No somos bandas que aparecieron por moda o algoritmo. Somos parte de la vida de muchas personas. Hay generaciones que crecieron bailando ska en las banquetas, en foros pequeños, y ahora llegan con sus hijos a estos conciertos”, dice en la entrevista Jorge Salcedo, vocalista de Sekta Core, quien resalta que más allá del éxito, lo que emociona es compartir el escenario con amigos de toda la vida.

En palabras de Rafael Montoya, vocalista de Royal Club, este evento es más que un concierto: “es una celebración generacional, donde conviven los de ‘antaño’ con las nuevas generaciones”.

“La música ska —tan ligada a los barrios, al activismo y al goce colectivo— ha logrado mantenerse viva sin la ayuda de los medios masivos, sino gracias a una comunidad fiel que la sostiene desde abajo”, destaca el vocalista de la banda que en este 2025 celebra 31 años de trayectoria.

El dato: La Arena Ciudad de México tiene una capacidad aproximada para 25 mil espectadores según el tipo de evento de que se trate.

De la banqueta a la Arena: la emoción de lo imposible

El ska en México no ha tenido un camino sencillo. Sin el respaldo de grandes disqueras, sin presencia en radio ni en las listas comerciales, las bandas de este género musical nacido en Jamaica, y afianzado en Reino Unido y Estados Unidos, han forjado su camino a través del esfuerzo colectivo, la autogestión y “el sudor del slam”.

Como menciona José Luis, el fenómeno mexicano del ska incluso ha tenido repercusión internacional. Bandas legendarias como Bad Manners o The Selecter, olvidadas en sus propios países, volvieron a los escenarios motivadas por la efervescencia de un público mexicano que los recibe con fervor.

“Cuando ellos ven lo que pasa en el Zócalo, en Texcoco, en el Skatex… se sorprenden. Se dan cuenta de que México es una potencia del ska”, dice el saxofonista.

Además, destaca que este fenómeno no es una moda. “Aquí no buscamos estar en el Top 10 de Spotify. Hacemos música desde el corazón. No tenemos miedo a tocar en el Foro Alicia un día y en el Palacio de los Deportes al otro. Eso lo da el ska”.

Al abundar sobre este movimiento musical en México, Rafael Montoya no duda en decir que se encuentra “en el mejor momento” de toda su historia, puesto que se realizan festivales “gigantescos” pero, al mismo, tiempo, hay una escena independiente y bandas que la mantienen.

“En los festivales tienes la oportunidad de tocar con bandas ya legendarias. A muchos grupos internacionales les encanta venir a México porque saben de la capacidad de convocatoria de los eventos de ska, cosa que en sus mismos países no se da. Acá el ska, en este momento, de verdad, está en su mejor momento y me atrevo a decir que es gracias al empuje y a la férrea resistencia de todas la bandas y a este boom generacional de tantos años, de insistir, de aferrarse, de proyectar tus ideas, tu música”, destaca Rafa.

El cantante asegura que “definitivamente no ha sido fácil y es algo que lo tienes que tener bien arraigado en el alma como para seguir intentándolo”, además de que la gente, el público, es parte fundamental del crecimiento de este género musical:

“No es que vayamos a estos lugares y nos olvidemos del barrio, de los lugares en donde hemos crecido, la idea es jalarnos todos juntos, toda la pandilla desde abajo, ir escalando, además, también, hay que festejar que el ska de México ha logrado sobrevivir tantos años y que en este momento es, realmente, ya no un género que se sataniza: ahora es un género musical más en donde pueden convivir familias enteras. Esto es un festejo, el estar vigentes 30 años, de verdad que vale la pena festejarlo y seguir adelante, entregando el corazón y aprendiendo de la gente”, abunda el vocalista de Royal Club.

Foros chicos, espíritu grande: el ska llega a la Arena CDMX

Aunque el evento en la Arena Ciudad de México representa un hito para las tres agrupaciones, todos coinciden en que los espacios pequeños no se abandonan. Foros como La Vieja Escuela, el Alicia o el Gato Calavera siguen siendo vitales para ellos.

A decir de Jorge Salcedo, muy pocas bandas podrían darse el lujo de estar en escenarios “grandes”, como la Arena Ciudad de México, y luego en otros “underground”, como La Vieja Escuela, en Tlalnepantla o El Gato Calavera, en la CDMX.

“Es aprovechar ese crossover que nosotros tenemos. Todas las tocadas son importantes: las grandotas, donde se hace un slam inmenso y es increíble ver a un mar de gente – lo que le llamamos el monstruo de las mil cabezas -, y las chicas que también tienen una magia bien bonita… Por ejemplo, uno que es débil visual, y nada más alcanza a ver 10 metros, pues ves a todos, ves las caras, los rostros del público y te das cuenta que son los amigos que siempre han estado; se siente el calor de la gente, eso es lo que nos gusta mucho de esos foros”, destaca.

En comparación, Jorge cuenta que en los escenarios muy grandes voltea y ve a Miguel Rizo (baterista) “como a 10 metros de distancia”, como si estuviera en otra tocada: “en cambio, en los escenarios muy chicos estamos todos encima, los músicos, se siente el rock duro, que es algo por lo que estamos aquí, por el amor al rock. Para nosotros es casi como mágico, si cabe la palabra, es lo bonito del rock, estar cerquita entre nosotros y con el público, eso es lo que nos encanta de estos foros”, narra el vocalista de Sekta Core, banda con más de 30 años de trayectoría.

Hacia el futuro: resistencia, unión y nuevos escenarios

El ska vive uno de sus mejores momentos. La “Trilogía del Kaos” no es solo un hito: es una plataforma para lo que viene. Las tres bandas tienen nuevos discos en camino, giras y un sueño compartido: llevar esta celebración a todo México y más allá.

“Queremos que esto se replique en ciudades como Morelia, Cuernavaca, Querétaro… incluso llevarlo a Colombia y por qué no, llegar a otros foros, como el GNP y el Auditorio Nacional. Esta trilogía fluye muy bien porque hay respeto, amistad, y una escena sólida detrás”, expresa José Luis.

En México, a decir de José Luis Olan, el ska ha generado una gran convocatoria, incomparable con la de otros países, y eso es gracias a las bandas que día con día surgen y organizan eventos cada fin de semana en todo el país.

“Lo que tiene el ska es que el público apoya y por eso es que nosotros podemos estar tocando en foros pequeños, independientes, y también ‘grandes’, y no sólo aquí, sino en Guadalajara, Puebla, Cuernavaca, nosotros confiamos y sabemos lo que representan nuestros grupos y que la gente vaya a apoyarnos, cosa que a lo mejor entre otras bandas que existen en los medios y salen con super números en Spotify no puede ocurrir. Creo que el ska ha tenido eso, el ska, el reggae, el punk… que somos bandas que existimos en la vida real, a lo mejor no tenemos millones de escuchas en Spotify pero no tenemos miedo a tomar los espacios y hacerlo autogestivamente y sabemos que el público nos va a responder”, señala el vocalista de Out Of Control Army.

¿Qué es el ska?

La palabra ska ha ganado popularidad en México desde finales de la década de los 90, asegurando su lugar en el bagaje de melómanos y amantes de la música durante el Siglo XX gracias a la aparición, y resurgimiento, de bandas emblemáticas del género, como Panteón Rococó, Inspector, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Tijuana No y Sekta Core, entre otras más.

En diciembre del 2021, el género musical mostró su valía cuando uno de sus embajadores más rimbombantes en el mundo, de origen mexicano, llamado Panteón Rococó, logró, en un hecho histórico, llenar en tres ocasiones -al más puro estilo de los Rolling Stones– el Foro Sol.

El ska es el género musical bajo cuyos acordes se cobijan decenas de bandas en el orbe como Madness, The Specials, Ska-P, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Los Fabulosos Cadillacs, Save Ferris, entre otras.

Si algo distingue al ska es el uso de instrumentos de viento-metal: trompeta, saxofón y trombón.

Jamaica es la cuna de este género que vio la luz a finales de los años 50 y que es una mezcla entre el calypso (calipso) originario de la región y el rhythm and blues estadounidense que a cuenta gotas llegaba a los oídos de los habitantes de la isla.

El ska es el padre del rocksteady y abuelo del reggae, además de que cuando emigró a Reino Unido, de manos y voz de artistas como Prince Buster, dio vida al two tone (2 tone) que dotó de mayor velocidad a sus antecesores, sin dejar de ser ska, y cuyos embajadores más emblemáticos son, por ejemplo, The English Beat (The Beat), The Specials, Madness, Bad Manners y The Selecter.

