Frank está de vuelta en la música. Fotos: cortesía / Instagram @frankparchis

Frank Díaz cobró notoriedad en el mundo del espectáculo en la década de los 80, tras formar parte de la célebre agrupación Parchís, en donde se desenvolvió como la “Ficha Azul”.

Con Parchís, Frank participó en numerosas actuaciones musicales alrededor del mundo, protagonizó cinco películas y grabó discos hasta que la banda eclosionó en 1985.

Tras una larga incursión con el grupo “Ciencielos”, Frank prácticamente desapareció del espectro musical, hasta 2023 cuando decidió volver al mundo de las rimas y los acordes, publicando algunos sencillos en redes sociales, los cuales comienzan a conjuntar decenas de escuchas.

En plataformas digitales, ya se pueden escuchar “La vida”, “Posiblemente” y “Frankamente”, canciones con las que la otrora “Ficha Azul” busca renacer en el complejo mundo de la música.

¿Qué ha sido de Frank, la “Ficha Azul” de Parchís?

A sus 53 años, Frank Díaz, recordado por millones como la “Ficha Azul” de Parchís, ha decidido emprender un camino nuevo. Uno donde no hay colores asignados, ni coreografías prefabricadas.

Uno TV platicó en exclusiva con el cantante sobre este nuevo periplo en su vida profesional.

Tras el final de Parchís, Frank se mantuvo alejado de los grandes escenarios, trabajó en musicales y se dedicó durante muchos años a la fotografía y la publicidad. Pero fue después de su divorcio cuando la música volvió a ser su salvación.

“Lo dejé todo, en el 2010. Me levantaba a las seis para lavar platos, luego pintaba casas… Todo lo que ahora tengo me lo gané desde cero”, afirma el cantante.

Con “Ciencielos”, Frank se mantuvo como cantante seis años, hasta que a los 23 años tuvo a su hija y decidió dedicarse a mantener a su familia, empleándose en diversas labores.

“Siempre con las ganas y con la ilusión de volver a subir a un escenario y de seguir tocando y cantando, cosa que no se produjo en unos 20 años, a pesar de que tuvimos reuniones con Parchís para reencuentros, hicimos programas y hubo varias oportunidades que no llegaron a buen puerto”, destaca.

Entre 2017 y 2018, junto con Constantino, la célebre “Ficha Roja” de Parchís, Frank grabó un par de temas bajo la batuta del maestro Hervey Fonseca, del grupo mexicano Código Zero: “Inténtalo” y “Eterna Luz”.

“Enseguida vino la oportunidad de encontrarse con artistas como Flans, con mis amigos de Timbiriche, Fandango, Los Chamos, René de Menudo… Hicimos el reencuentro con ‘Los 80s GiraTour Pop & Rock’ en el 2019. Fue un esfuerzo gigante para mí volver a subir a un escenario con esa responsabilidad. Salió bien, era un show muy completo, hicimos un show en Monterrey, otro en Guadalajara… y nos agarró la pandemia”, cuenta Frank Díaz.

Durante la pandemia, con el encierro como catalizador, Frank recuperó su guitarra, se encerró en su mundo interior y comenzó a escribir canciones sin pretensiones comerciales, sin prisa, pero con un sentido profundo. Así nació “Frankamente”, uno de sus sencillos.

“No busco pegar un hit. Quiero que quien escuche mis canciones diga: ‘Esto me está pasando a mí’”, señala.

Independiente, pero no solo

Sin disquera ni una gran maquinaria detrás, Frank se abre paso con lo que tiene: talento, experiencia y honestidad.

El músico reconoce que no es fácil, puesto que “el algoritmo de las plataformas no favorece a los artistas sin recursos”.

“Se está complicando bastante el tema del algoritmo. Hay una frase que dice ‘vales lo que el algoritmo quiere que valgas'”, afirma.

Al ser cuestionado sobre si vale la pena seguir en la música, Frank es claro al asegurar que “es un camino duro, largo y muy tortuoso”.

“Es muy bonito y te lo digo desde mi humilde punto de vista, yo soy o he sido muy famoso y tampoco tengo muchos visionados en Instagram o en mis vídeos. Tengo la gente que me sigue, me está costando mucho darme a conocer en otros ámbitos, que la gente vuelva a conocer a Frank Díaz como persona no como la ‘Ficha Azul’, sino como una persona madura que ha tenido una vida”, afirma el músico.

Frank recuerda que de 1998 a 2004 tuvo un bar “top” en Barcelona, en donde además de convivir con mucha gente, aprovechaba para crear y mostrar su trabajo:

“Allí hacía mis fotografías, mis proyecciones, las decoraciones, creaba cosas inverosímiles, porque cuando uno es creador es para poder despertar, ya sea visualmente o por el oído, sensaciones o sentimientos. Es algo que nos gusta mucho a los artistas. Aparte está la gratificación económica que te pueda generar. Me encantaría vivir de la música y dedicarme solo a ello. Creo que puede llegar algún día, no sé cuándo, pero la verdad que me gusta crear”, señala.

México en la carrera de Frank Díaz

Para finalizar, Frank Díaz revela que pronto visitará México, país al que considera “su segunda casa”.

“Siempre he tenido una admiración y devoción por este país tan bonito, por su gente tan increíble y tan cariñosa y bondadosa. Es digno de admiración la manera como viven mexicanos, cómo se toman vida, la cantidad de música y cómo la gozan”, sostiene.

Además, en octubre se reunirá con su club de fans en México y espera poder concretar un concierto, quizá en acústico, en las fiestas de Guadalajara en octubre.

“Es posible que haya alguna sorpresita más. Vamos a ver si podemos hacer alguna actuación para también apapachar a mis seguidores de Ciudad de México. En Monterrey ya he actuado, en Guadalajara también. Seguiré haciendo promoción para ver si en México hay alguna manera de estar más tiempo allí y ver si hay un apoyo más contundente”, afirma.