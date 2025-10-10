¿De qué acusa Belinda a Lupillo Rivera y qué buscan sus abogados?

GENERANDO AUDIO...

Belinda acusa a Lupillo Rivera por sus declaraciones. Foto: Getty Images

Belinda ha tomado la decisión de iniciar un proceso legal contra Lupillo Rivera tras la publicación de su libro Tragos Amargos, en el que el cantante relata detalles de su relación con la artista.

La querella, presentada a través de la firma Maceo, Torres & Asociados, S.C., se centra en la divulgación de información íntima de la cantante sin su consentimiento, lo que podría constituir violencia digital y mediática según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en sus artículos 20 Quarter y 20 Quinquies.

El objetivo de la acción legal es proteger la privacidad de Belinda y prevenir daños morales adicionales derivados de la exposición pública de estos hechos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la cantante, reconociendo la existencia de actos de violencia digital en su contra.

Según el comunicado oficial, la querella se interpuso después de que Lupillo Rivera difundiera en su libro aspectos de la relación que Belinda considera información privada y sensible, incluyendo detalles cotidianos y momentos de tensión entre ambos.

“El día 2 de octubre de 2025 se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y violencia mediática, previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, señala el documento.

El cantante incluso mencionó poseer material audiovisual que podría afectar la imagen y reputación de la artista. Estas acciones, de acuerdo con el equipo legal de Belinda, representan una violación directa a su privacidad y derechos fundamentales.

El marco jurídico enfatiza que, aunque Lupillo Rivera sea una figura pública, eso no le otorga el derecho de difundir la vida privada de Belinda sin su autorización.

La libertad de expresión tiene límites claros cuando se vulneran la dignidad, el honor y la privacidad de una persona, especialmente en el caso de mujeres que pueden ser víctimas de violencia mediática.

Convenios internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado mexicano a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, incluida la digital y mediática.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: “VGLY” regresa con una segunda temporada aún más ambiciosa]

La querella también tiene un componente preventivo, busca que cualquier contenido relacionado con Belinda que aparezca en medios de comunicación o redes sociales sea eliminado, evitando así una mayor exposición que pueda derivar en daño moral o reputacional.

Según la firma legal, la intención es sentar un precedente sobre la protección de la privacidad y la dignidad de las mujeres frente a la difusión no autorizada de información íntima.

La cantante busca que la justicia reconozca que la divulgación de información íntima sin consentimiento constituye un acto de violencia y que quienes incurran en ello pueden ser responsabilizados legalmente.