¿Se saben las causas de muerte de Diane Keaton? – Foto: Reuters

La revista “People” de Estados Unidos (EE.UU.) confirmó la muerte de la actriz Diane Keaton este sábado 11 de octubre en California. Hasta el momento, ni la publicación ni la familia de la artista han ofrecido mayores detalles al respecto de su fallecimiento.

“No hay más detalles disponibles en este momento, y sus seres queridos han pedido privacidad, según un portavoz de la familia”, escribió la revista en el artículo que dio a conocer el fallecimiento de Keaton.

¿De qué murió Diane Keaton?

No se han dado a conocer las causas exactas de muerte de Diane Keaton, aunque no se había dado a conocer que la actriz padeciera una enfermedad en particular.

Cabe destacar que la protagonista de “Annie Hall” tenía 79 años; al corte de esta publicación, no se ha informado si murió por causas naturales.

¿Quién fue la legendaria actriz Diane Keaton? – Foto: AFP

Ninguna otra agencia o medio de comunicación han compartido información adicional, ya que los familiares de la artista pidieron privacidad ante su pérdida.

La última publicación de la actriz

El pasado 11 de abril, Diane Keaton compartió su última publicación de Instagram en colaboración con Hudson Grace, marca de decoración del hogar y accesorios para entretenimiento.

“¡Prueba de que nuestras mascotas también tienen buen gusto! Feliz Día Nacional de la Mascota de parte de HG y Diane Keaton”. Diane Keaton

La última publicación que compartió de manera individual fue en diciembre de 2024, en un mensaje que compartió a raíz de un video musical con motivo de la Navidad.

¿Quién fue Diane Keaton?

Diane Keaton nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, y destacó gracias a una carrera que abarcó más de cinco décadas de éxitos como actriz y directora, de acuerdo con su biografía publicada en Britannica.

Formada en el Santa Ana College y en el prestigioso Neighborhood Playhouse de Nueva York, Keaton comenzó su trayectoria en los escenarios de Broadway durante la década de 1960.

En 1968 participó en el musical “Hair“, y poco después brilló en la obra “Play It Again, Sam“, escrita por Woody Allen, quien sería una figura clave en su carrera.

Su debut en cine llegó con “Lovers and Other Strangers” (1970). Fue, justamente, durante los años setenta, cuando Diane Keaton alcanzó notoriedad al alternar entre la comedia y el drama.

Esto la llevó a participar en dos películas que cambiarían el rumbo del cine comercial en Hollywood:

“El Padrino” (1972)

“El Padrino II” (1974)

Ambas películas fueron dirigidas por Francis Ford Coppola. La actriz interpretó a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone.

Sin embargo, fue su colaboración con el director Woody Allen en títulos como Sleeper (1973) y Manhattan (1979) la que consolidó su imagen como una figura carismática y sofisticada del cine estadounidense.

El punto culminante de su carrera llegó en 1977 con “Annie Hall“, una comedia romántica que redefinió el género y le otorgó el Premio Óscar a Mejor Actriz.

Su interpretación de Annie, una mujer libre y excéntrica, marcó un antes y un después tanto para su carrera como para el cine contemporáneo, según Britannica.

Ese mismo año también se lanzó el drama “Buscando al Sr. Goodbar“, demostrando su habilidad para moverse con soltura entre la ligereza cómica y la profundidad emocional.

En los años ochenta, Keaton siguió cosechando éxitos con películas como “Rojos” (1981), que le valió otra nominación al Óscar, “Crímenes del corazón” (1986) y “Baby Boom” (1987).

Su talento la mantuvo vigente durante los noventa con cintas como El Padrino III (1990), El padre de la novia (1991) y “La habitación de Marvin” (1996).

A inicios del siglo XXI, Keaton protagonizó comedias románticas como “Alguien tiene que ceder” (2003), junto a Jack Nicholson, la cual le valió una nueva nominación al Oscar.

Además, prestó su voz en la cinta animada Buscando a Dory (2016), de Pixar, mostrando una vez más su versatilidad artística.

En televisión, Diane Keaton también dejó huella con su participación en “The Young Pope” (2016), donde interpretó a una monja de carácter firme y entrañable.

En años recientes protagonizó comedias como “Book Club” (2018), “Poms” (2019) y “Mack & Rita” (2022), donde exploró con humor y sensibilidad temas sobre el paso del tiempo y la reinvención personal.

Además de su trabajo actoral, Diane Keaton se destacó como directora, productora y escritora. Dirigió la película “Hanging Up” (2000) y publicó sus memorias “Then Again” (2011), seguidas por la colección de ensayos “Let’s Just Say It Wasn’t Pretty” (2014).

Su amor por el arte y la arquitectura también se reflejó en sus libros de diseño “House” (2012) y “The House That Pinterest Built” (2017).

En su último papel cinematográfico, en 2024, Diane Keaton coprotagonizó “Summer Camp” (“Campamentos de verano”), con Kathy Bates y Alfre Woodard.