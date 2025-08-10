¿De qué murió Juan Carlos Ramírez, actor de La Rosa de Guadalupe?

GENERANDO AUDIO...

La mañana de este domingo 10 de agosto, el mundo del espectáculo en México se vistió de luto; pues se dio a conocer la muerte de Juan Carlos Ramírez Ayala, actor recordado por sus participaciones en “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”; de acuerdo con su agencia, Ramírez Ayala falleció por un aneurisma cerebral.

¿Qué es aneurisma cerebral, causa de muerte de Juan Carlos Ramírez?

El aneurisma cerebral es una dilatación anormal en la pared de una arteria del cerebro. Esta condición puede permanecer sin síntomas durante años, pero si la arteria debilitada se rompe, provoca una hemorragia cerebral grave, conocida como hemorragia subaracnoidea.

Entre los factores de riesgo más comunes se encuentran la hipertensión arterial, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, antecedentes familiares de aneurismas y ciertas enfermedades genéticas que afectan los vasos sanguíneos.

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Juan Carlos Ramírez, de 38 años, egresó como Arquitecto por la Universidad Iberoamericana, más tarde se formó como actor, incluyendo la Especialidad en Actuación Cinematográfica. Inició su carrera en 2018 con la serie “Puño Limpio” y posteriormente participó en producciones como “Rosario Tijeras”, “El Último Rey”, “Preso No. 1”, “Como dice el dicho”, “Rutas de la vida” y “La Rosa de Guadalupe”. Además, protagonizó diversas campañas publicitarias.

¿Cuál fue la última publicación de Juan Carlos Ramírez?

La última publicación del actor en Instagram, es un retrato profesional suyo con un fondo claro y un primer plano pulcro; Ramírez viste una camisa negra con varios botones desabrochados y mantiene una expresión serena y ligera sonrisa, propio de una sesión de headshots.

En los comentarios se leen mensajes de sorpresa y despedida (varios “DEP”, emojis de llanto y palabras de cariño), y la propia agencia pidió oraciones y agradeció las muestras de afecto en nombre de la familia.

