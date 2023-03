Revela Verónica del Castillo detalles de enfermedad de Rebecca Jones

Verónica del Castillo, hermana de Kate del Castillo, causó polémica al revelar detalles de la enfermedad que aquejaba a Rebecca Jones, actriz que falleció el pasado miércoles 22 de marzo.

A través de sus cuentas de redes sociales, la también periodista, conductora y terapeuta lamentó la muerte a los 65 años de la actriz; sin embargo, en su publicación también dio información de cómo habría pasado sus últimos días, situación que creó miles de reacciones por parte de los usuarios de redes sociales.

De acuerdo con a hermana de Kate del Castillo, Rebecca buscaba desintoxicarse de 60 quimioterapias que recibió en cinco años y el cáncer de ovario que padecía ya había alcanzado la etapa 3B.

Asimismo, Verónica detalló que le practicó reiki, tratamiento del cual ella es terapeuta, que al mismo tiempo causó polémica por aprovechar el momento para promocionarse.

“Desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital. Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cancer de ovario 3B (…) Te adoro y nunca olvidare el Reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma. Que nuestra querida Edith González que murió por la misma causa (diferente etapa) y tus seres queridos te reciban”.

Verónica del Castillo.