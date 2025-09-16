GENERANDO AUDIO...

¿Qué se sabe de la muerte de Robert Redford? | Foto: Reuters

Robert Redford, actor y director ganador del Oscar, murió este martes a los 89 años por causas que aún se desconocen; sin embargo, su representante y la plataforma de CNN aseguraron que falleció este martes mientras dormía. Cabe destacar que no se confirmó que padeciera una enfermedad durante sus últimos días de vida.

El galán de Hollywood es recordado por sus papeles protagónicos en “Butch Cassidy and the Sundance Kid” y “All the President’s Men”, así como por su trabajo en la dirección de “Ordinary People” y “A River Runs Through It”.

¿De qué murió Robert Redford?

Robert Redford murió mientras dormía y no se informó de las causas exactas de su fallecimiento, según un comunicado de Cindi Berger, jefe ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK.

Cabe destacar que, previo a su deceso, no se dio a conocer de una enfermedad que estuviera deteriorando su salud en sus últimos días de vida.

Sin embargo, diversos medios internacionales recordaron que el ganador del Oscar sufrió de poliomelitis cuando era niño.

Robert Redford tuvo poliomelitis a los 11 años

El actor estadounidense padeció poliomelitis por varias semanas cuando tenía 11 años, según retomó el diario español El País este martes a raíz de su fallecimiento.

Esta afección marcó su vida, pues luego de pasar varios días enfermo, su madre lo llevó de excursión al parque natural de Yosemite, en una experiencia que lo llevó a desarrollar un particular interés por el medio ambiente.

“Cuando atravesé el túnel de entrada y llegué a lo que se llama Inspiration Point, me di cuenta de que no quería verlo, quería estar ahí, en medio de ese majestuoso paisaje. Supe que de mayor quería tener dinero para comprar tierra y preservarla, jubilarme admirando su belleza”. Robert Redford

A partir de ese momento, se dio cuenta de la importancia de la naturaleza de Estados Unidos y los efectos de su deterioro.

“El futuro no tiene que estar solo orientado al desarrollo, sino a la conservación si buscamos la supervivencia de nuestra especie. En caso contrario, ¿para qué tener hijos? Por eso decidí dedicar mis esfuerzos al medio ambiente” señaló en entrevista con El País.

¿Qué es la poliomelitis?

La poliomielitis, o comúnmente llamada polio, es una enfermedad altamente contagiosa ocasionada por el virus de la poliomielitis, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La gran mayoría de las infecciones por poliovirus no producen síntomas, pero de 5 a 10 de cada 100 personas infectadas con este virus pueden presentar algunos síntomas similares a los de la gripe, según los datos de la organización.

“En 1 de cada 200 casos el virus destruye partes del sistema nervioso, ocasionando la parálisis permanente en piernas o brazos. Aunque es muy raro, el virus puede atacar las partes del cerebro que ayudan a respirar, lo que puede causar la muerte”. OPS

Aunque el último caso confirmado de poliomielitis por poliovirus salvaje en la Región de las Américas ocurrió en 1991, la amenaza continúa.

A pesar de los esfuerzos para su erradicación, al momento, en algunos países de Asia, sigue habiendo niños con parálisis permanente debida a este virus, de acuerdo con la propia OPS.

“Por su riesgo de importación, el principal factor de riesgo para que los niños menores de 5 años de edad adquieran esta enfermedad, son las bajas coberturas de vacunación“, remató.

¿Quién fue este legendario actor?

Robert Redford hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el Western hippie “Butch Cassidy y el niño” (1969).

Además actuó en otros grandes clásicos como “El golpe” (1973) y “Todos los hombres del presidente” (1976).

Después de 20 años como actor, pasó detrás de la cámara convirtiéndose en director ganador del Óscar por “Gente Corriente” y cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Activista ambiental comprometido, Redford también luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Monica, California, era hijo de un contador, según la agencia francesa AFP.

Redford tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Lola Van Wagenen, pero uno de ellos murió cuando era bebé. En 2009 se casó con la artista alemana y su novia de toda la vida, Sibylle Szaggars, remató AFP.