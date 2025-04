GENERANDO AUDIO...

Silvia Galván era reconocida en el mundo de la belleza. Foto: Getty Images

La hair stylist Silvia Galván, más conocida como la “Estilista de las Estrellas”, murió el pasado 16 de abril a los 70 años. Era una figura clave dentro del mundo de la moda y el espectáculo. ¿De qué murió la famosa? Te lo compartimos.

¿De qué murió Silvia Galván, la “Estilista de las Estrellas”?

En marzo de 2025, mediante un comunicado, se dio a conocer que a la experta en belleza le habían diagnosticado cáncer tras ingresar de emergencia al hospital.

Aunque no se compartieron más detalles sobre el tipo de enfermedad que padecía Silvia Galván, los doctores la intervinieron quirúrgicamente del estómago.

Sus hijas Jessica y Erika confirmaron la noticia, asegurando que la cirugía era necesaria debido a los intensos dolores abdominales que sufría la estilista.

En una entrevista, el doctor César Adrián Sepúlveda Benavides explicó que a la famosa le detectaron un cáncer en etapa avanzada, lo que limitaba las opciones de tratamiento, con un pronóstico de vida de entre 6 y 12 meses.

La muerte de Silvia Galván la confirmaron sus hijas el pasado 16 de abril a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, a quien describieron como una “mujer ejemplar, incansable y visionaria”.

Famosos lamentan su muerte

Debido a que era una figura muy reconocida dentro del mundo del espectáculo, son varios los famosos que lamentaron la muerte de Silvia Galván.

Cecilia Suárez, Belinda, Arturo Carmona, Itatí Cantoral, Laura Zapata, Brenda Bezares, Galilea Montijo e, incluso, Thalía, expresaron sus condolencias por el fallecimiento de la estilista.

Sin embargo, la primera actriz Sylvia Pasquel, con quien mantenía una gran amistad, despidió a la famosa con un conmovedor mensaje.

“Tu partida me está doliendo mucho. Fuiste un regalo en mi vida. Gracias por siempre estar para mí en las buenas y en las malas. No sabes lo mucho que te voy a extrañar”, escribió la hija de Silvia Pinal en Instagram.

¿Quién era Silvia Galván?

Silvia Galván, a quien se conocía como la “Estilista de las Estrellas”, nació el 24 de diciembre de 1954 en Monterrey, Nuevo León. Desde pequeña dejó ver su gusto por la belleza y la moda, según la revista People en Español.

En un principio quiso estudiar Taquigrafía, con la intención de convertirse en secretaria. Sin embargo, lo dejó de lado para seguir su sueño, ya que siempre quiso peinar.

“Yo recuerdo que desde que iba a la escuela siempre me peinaba. Desde niña me di cuenta que lo mío no era concursar. Si no voy a estar allá arriba, puedo estar atrás”, confesó la famosa durante un podcast.

Desde hace más de 25 años, la experta en belleza trabajaba como asesora de imagen en Televisa e incluso contaba con su propia sección en el programa “Hoy”.

A lo largo de su trayectoria, Silvia Galván tuvo la oportunidad de trabajar con diversas personalidades, entre las que destacan Yuri, Belinda, Lucero, Verónica Castro, Martha Debayle y Galilea Montijo.