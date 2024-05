¿De regreso a la TV? Vanessa Guzmán reaparece y dice estar en pláticas; lanza mensaje a quien la critica

Vanessa Guzmán reaparece. Foto: Cuartsocuro

Vanessa Guzmán podría regresar a la televisión. La actriz se dejó ver en la televisora de San Ángel, en donde dijo estar en pláticas y deseó tener buenas noticias próximamente. Además, envió un mensaje a quienes la critican por su físico, afirmó que representa a México con mucho orgullo, pues es atleta profesional.

En un encuentro con varios micrófonos, entre ellos el de Edén Dorantes, la famosa aseguró que no se ha retirado del medio y afirmó que su carrera como actriz será su prioridad.

“Visitar, platicar, a ver, ojalá que muy pronto tengamos buenas noticias. Siempre mi carrera como actriz va a ser mi prioridad y, obviamente, como siempre he declarado, no me he retirado. Simplemente, hemos estado un poquito más al margen, pendiente de un buen proyecto que me haga regresar y volver”

Sobre los señalamientos que ha recibido por parte de sus detractores, que critican el cuerpo de la famosa que también se dedica al fisicoculturismo, Vanessa Guzmán afirmó que la hacen más fuerte.

“Uno, no le vas a dar gusto a nadie, pero, como lo dije, mis sueños, mis ilusiones y mis metas, son mías. No me baso en el qué dirán, no me baso, ni marcan la persona que soy. El público me conoce y al contrario, les tengo que agradecer a todas las personas que me han apoyado y a los que no me han apoyado y me han criticado, les agradezco el doble porque me han hecho mucho más fuerte, me hacen invencible y me hacen verdaderamente darme cuenta de que puedo seguir adelante y seguir trabajando con lo mío. Quiere decir que lo estoy haciendo bien”

Además, Vanessa Guzmán enfatizó que está certificada como atleta de alto rendimiento. Incluso, dijo, representa a México en varias competencias, por lo que, dijo, merece respeto.

“Soy atleta profesional. No hago ejercicio por hacerlo. Soy atleta profesional… represento a México en otros países y eso me llena de muchísimo orgullo y lo único que busco y logro es poder clasificar y llevar a México en alto como muchos atletas mexicanos lo han logrado”.

La actriz también dijo que ser atleta de alto rendimiento debe ser visto con respeto, pues tienen lo que, afirmó, la mayoría de la gente no tiene.

“Al atleta, en general, en México y en el mundo, se le tiene que respetar porque su carrera es a base de disciplina, de entrega y de determinación que la mayoría de las personas no lo tienen. Lamento decirlo”.