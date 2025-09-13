GENERANDO AUDIO...

Los Derbez viajan en familia a Japón. Foto: Amazon Prime

La quinta temporada de “De Viaje con los Derbez” llevó a la familia a Japón quienes enfrentaron nuevos retos, no solo por el idioma o la gastronomía, sino también por las barreras culturales, emocionales y de convivencia que la “Tierra del Sol Naciente” les impuso.

En entrevista para Uno TV, Eugenio Derbez reconoció que esta entrega fue distinta a las anteriores por el impacto cultural: “Yo creo que lo más complicado fue el choque cultural, porque Japón es enigmático, es un lugar lejano con una cultura tan diferente. El idioma fue una gran barrera para nosotros, cosa que para el público será muy divertido, pero nos costó trabajo comunicarnos”.

El comediante recordó con humor un momento en un restaurante: “Yo le decía al mesero: ‘¿Qué es esto?’, y él no me contestaba nada. Se confundió y pensó que estaba ordenando todo lo que señalaba. Al final nos trajo de todo”.

También relató que a él y a Aitana los sacaron de una tienda por darle un sorbo a una malteada dentro del local: “Nada más le dimos un sorbito y de inmediato nos corrieron. Yo pensaba: ¿pero qué hice?”.

José Eduardo se puso a prueba como papá

La nueva temporada de “De viaje con los Derbez” también mostró lo duró que fue para José Eduardo separarse de su hija Tessa quien tan solo tenía unos meses de nacida cuando emprendieron esta nueva aventura familiar.

“Es bien fuerte empezar a dejarlos y estar tanto tiempo lejos, porque cada día hacen cosas nuevas. Sí es medio feo el extrañar, pero también era muy difícil llevarte a Japón a una bebé”, dijo el hijo de Victoria Ruffo.

Alessandra compartió lo especial que resultó ver a Aitana más integrada en la dinámica familiar: “Ha sido muy padre ver que ahora, ya más grande, se integra mucho más en todas las actividades. Antes teníamos que buscar cosas solo para niños chiquitos, y ahora cada vez menos. Fue maravilloso verla sintiéndose capaz de formar parte de actividades de grandes”.

Las dinámicas de la familia Derbez evolucionan en cada viaje

La hija mayor de Eugenio Derbez, Aislinn, reflexionó sobre cómo las dinámicas familiares han evolucionado con el paso del tiempo y que cada vez se entiende mejor y se respetan más

“Al principio mi papá nos trataba como si todavía fuéramos niños y eso detonaba algunas tensiones, pero siento que poco a poco ha ido entendiendo que ya somos adultos”.

Por su parte, Vadhir también destacó lo que significaba convivir en un contexto tan distinto: “Viajar con toda la familia siempre tiene sus retos, pero también sus momentos únicos. Estar juntos en un lugar tan lejano como Japón nos obligó a adaptarnos, a apoyarnos entre nosotros y, sobre todo, a reírnos de todo lo que nos salía mal”.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de “De viaje con los Derbez”?

“De viaje con los Derbez” en Japón llegará a plataformas digitales el 26 de septiembre y cuenta con seis episodios.