Dean Cain.

El exintérprete de Superman, Dean Cain, compartió que se unirá a las filas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) con el objetivo de “proteger a América”. El actor también mostró su apoyo a la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dean Cain, que interpretó al llamado “hombre de acero” en la serie de televisión de los años 90 “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, compartió la noticia a través de un video en sus redes sociales este miércoles.

“Tu puedes defender tu casa”, dijo el ex Superman, quien también invitó a sus seguidores a unirse a ICE.

“Sentí que era importante no sólo hablar de ello, sino unirnos para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses.” Dean Cain

Además, el actor aseguró que sumarse a esta campaña “tiene muchos beneficios” económicos y profesionales, como un bono por 50 mil dólares, reembolso de préstamos estudiantiles, y mejoras en jubilación y salario.

También destacó que no se requiere título universitario para ingresar.

En el video, Dean Cain también aseguró que el ICE “está arrestando a lo peor de lo peor y sacándolos de las calles de Estados Unidos”.

“Yo voté por eso. Necesitan tu ayuda. Necesitamos su ayuda para proteger nuestra patria y nuestras familias”, dijo.

La campaña ha generado reacciones diversas en redes sociales, donde critican no solo su decisión, sino sus motivos.

Dean Cain comparte cuando decidió unirse a ICE

En una entrevista con Fox News el miércoles, Dean Cain reveló que decidió unirse a la agencia después de compartir uno de los videos de reclutamiento de ICE en las redes sociales el día anterior.

“En realidad… soy alguacil adjunto juramentado y agente de Policía de reserva; no formaba parte de ICE, pero una vez que publiqué eso (el video de reclutamiento) y ustedes lo mencionaron en su programa, se volvió viral”, dijo Cain al presentador de Fox News, Jesse Watters.

“Así que ahora he hablado con algunos funcionarios de ICE y seré juramentado como agente de ICE lo antes posible”. Dean Cain

Al ser cuestionado sobre sus motivación, Cain dijo: “Este país se construyó gracias a patriotas que dieron un paso al frente, fuera popular o no, y que hicieron lo correcto. Realmente creo que esto es lo correcto”.

Luego aseguró que el sistema migratorio de Estados Unidos se encuentra “roto” y destacó que votó por Donald Trump porque prometió arreglarlo: “Es por lo que la gente votó. Es por lo que yo voté y él lo va a cumplir, y yo haré mi parte para asegurarme de que suceda”.