Bad Bunny sí simpatizó a varios. Foto: AFP/Getty Images.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a demostrar que es más que una estrella de la música; el día de ayer, sábado 4 de octubre, volvió a aparecer en la televisión, pero esta vez para transformarse en “Quico”, uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana.

Con su característico estilo irreverente, el intérprete de “Tití Me Preguntó” se robó la noche al revivir parte del universo creado por Roberto Gómez Bolaños en el inicio de la temporada 51 del show de parodia “Saturday Night Live”.

¡No me simpatizan! Bad Bunny se convirtió en Quico en sketch de SNL

En un sketch inspirado en “El Chavo del 8”, Bad Bunny apareció caracterizado como Quico, imitando a la perfección al marinerito, pues no solo sostuvo el característico tono voz del personaje, sino que también infló los cachetes como Carlos Villagrán. La escena recreó una típica discusión en la vecindad, donde también participaron otros miembros del elenco de “Saturday Night Live”: Marcello Hernández dio vida a El Chavo, con gorro y tirantes naranjas, mientras Sarah Sherman interpretó a La Chilindrina.

El momento incluyó bromas clásicas, como el reclamo de Quico a Don Ramón con un irónico “ah, por fin estás trabajando”, y la inevitable cachetada de Doña Florinda, detalle que arrancó risas del público estadounidense.

Bad Bunny aprovechó para responder a las críticas por su show en el Super Bowl

Más allá del homenaje, Bad Bunny aprovechó su monólogo para responder a los cuestionamientos sobre su próxima presentación en el medio tiempo del Super Bowl. El artista subrayó en español que su participación representa un logro colectivo para la comunidad latina en Estados Unidos.

Finalmente, cerró su mensaje en inglés: “If you didn’t understand what I just said, you have four months to learn it”, poniendo fin a su participación en Saturday Night Live con un homenaje claro a la latina.