Delia García revela quién era el hombre que le contestó la llamada a Facundo en LCDLFMX

Foto: Cuartoscuro.

Delia Garcia, prometida de Facundo, reveló quién era el hombre que respondió el teléfono cuando el comediante la llamó como parte de una de las dinámicas de La Casa de los Famosos México.

A través de redes sociales, Delia explicó a quién corresponde la voz masculina que contestó a Facundo el teléfono debido a la polémica sobre una posible infidelidad por parte de ella.

Delia García aclara rumores de infidelidad a Facundo

“Voy a aclarar algunas cosas que para mi punto de vista son muy obvias, pero hoy me doy cuentas que lo que para mi es obvio, quizá para muchas personas no es muy obvio; y como el diablo vive en los detalles, les voy a aclara quién era ese hombre”, dijo la influencer al comenzar su video.

“Les voy a aclarar quién era ese hombre de la llamada que tanto a sonado y está en todos lados. Fíjense, no tengo idea, no sé quién era, no sé quién era”, aseguró la también locutora de radio.

En su clip de Instagram, Delia García también contó su versión de los hechos. Y es que, en la última transmisión de La Casa de los Famosos México, Facundo vivió uno de los momentos más incómodos de su estancia, pues al intentar comunicarse con su prometida, no sólo olvidó su número de teléfono sino que al llamarle fue un hombre el que respondió el teléfono.

Motivo por el cual, Facundo se limitó a cortar la comunicación de inmediato. No obstante, después de varios intentos el comediante consiguió finalmente comunicarse con Delia, quien según los internautas, respondió cortante y distante.

“Yo estaba en casa esperando a que me llamara por teléfono Facundo. Yo sabía perfecto de esa llamada chicos. Los tiempos en el aire de la tele, y más en un horario estelar son millones por segundo, o sea, cómo pueden pensar que yo no estaba al tanto de esa llamada”, explicó Delia.

“Claramente yo sabía de esa llamada, tres o cuatro horas antes. Después, Facundo no se sabía mi teléfono. Muchos pensarían que es obvio que después de ocho años te supieras el teléfono de tu novia, pero pues no se lo sabía, y esa es otra de las cosas que la gente considera que es ‘obvio’, pero ya vieron que no es tan ‘obvio'”, agregó.

Sobre la actitud que los usuarios de internet especularon, la exparticipante de “La Isla”, dijo: “no creo haber estado seca, simplemente así es mi personalidad. Yo no les voy a dar el melodrama que quizá algunos estaban esperando”.

“Yo si veo a Facundo, lo veo todos los días, y disculpen si no les dí la emoción que ustedes estaban esperando en ese momento en su vida. Simplemente estoy atravesando por muchas cosas. Y en el momento en que me pregunta ‘¿tu estás bien?’, le dije que no”. Delia García, prometida de Facundo

“Pero yo le di muchos cariñitos, ya escuché la llamada como siete veces y en todas le dije ‘hola, te amo'”, añadió.

Finalmente Delia García concluyó su video diciendo “no quiero convencerlos de nada, solamente alguien me aconsejó que si hay muchas versiones de la historia y yo decido simplemente, no decir lo que pasó por honor a la verdad, entonces todas esas historias van a contarse sin mi participación”.