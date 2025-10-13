Demián Bichir promete más terror en “Teléfono negro 2”

GENERANDO AUDIO...

Demián Bichir enfrenta el terror en “Teléfono negro 2”. Foto: UnoTV/IMDB

Demián Bichir personifica a Mando en la segunda parte del “Teléfono negro” y aseguró que esta nueva película será más terrorífica que la primera entrega.

En entrevista con unotv.com, el actor nominado al Oscar dijo que los amantes de la primera película van estar “sorprendidos y doblemente satisfechos” con la cinta de terror.

“No soy fan del terror, pero me encanta hacerlo”

Demián Bichir confesó que no era seguidor de las películas de terror, pero que todo cambió cuando leyó el guion de “Teléfono negro 2”.

“Cuando me dijeron que Scott Derrickson (director) me quería mandar un guion para la secuela, lo primero que hice fue ver la primera película. No la había visto, porque no soy consumidor del cine de terror. Me divierte mucho hacerlas, pero no soy gran fanático de verlas”, explicó.

Tras ver la cinta original, el actor sintió una fuerte conexión con el proyecto.

“Lo primero que pensé fue: ‘Yo quiero ser parte de algo así’. Me encontré con un guion sólido y un personaje tridimensional, con muchas capas emotivas, muy sabrosas para cualquier actor”, relató.

Un encuentro de colaboración con Scott Derrickson

El protagonista de “Una vida mejor” destacó la colaboración con el director Scott Derrickson, a quien describió como un cineasta abierto y generoso.

“Nos entendimos muy bien desde el principio. Pude traer muchas ideas a la mesa, pero solo porque mi director lo permitió. Eso es algo que comparten todos los grandes con los que he trabajado: Ridley Scott, Tarantino, Spielberg… creen en el espíritu de colaboración, y así es como se hace el cine”, afirmó.

El rodaje se realizó en el invierno canadiense, algo que representó un desafío para el mexicano.

“Lo único duro fue el frío. No me gusta el frío, pero con un tecito caliente cerca, todo se sobrevive”, bromeó.

“Mando” y el poder del cine emocional

En esta secuela, Bichir interpreta a Armando (Mando), un personaje que, según él, representa a muchos mexicanos.

“Mando es un hombre generoso, valiente, honorable, con principios y dispuesto a todo por cumplir una misión importante”, detalló el actor.

Aunque no tuvo escenas directas con Ethan Hawke, Bichir destacó el talento del elenco juvenil:

“Los chicos son fenomenales. Lo que logran en esta película es impresionante; conmueven hasta las lágrimas, algo que no es fácil encontrar en el cine de terror”. Demián Bichir

El actor adelantó que “Teléfono negro 2” será más intensa y emocional que la primera parte. “Esta es más terrorífica, visualmente hermosa y tiene algo inesperado: logra conmoverte hasta las lágrimas”, dijo.

¿Algo paranormal en el set?

Aunque se trata de una cinta de terror, el actor aseguró que no hubo sucesos extraños durante la grabación.

“No que yo recuerde. Lo único que nos asustó fue el frío”, comentó entre risas.

Con “Teléfono negro 2”, Demián Bichir vuelve a demostrar su versatilidad y su gusto por los retos actorales. Una película que promete hacer gritar… y también emocionar.

¿De qué va “Teléfono negro 2 y cuándo se estrena?

El “Raptor” (Ethan Hawke) quiere vengarse de Finn (Mason Thames) desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña.

Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake.

Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

La cinta se podrá ver en los cines del todo el país a partir de este jueves 13 de octubre.