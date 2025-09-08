“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito” brilló en México con alfombra roja y función especial

GENERANDO AUDIO...

Cientos de fans acudieron al evento. Foto: Roberto Tovar

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”, demostró que los mexicanos somos fans del anime

Domingo 7 de septiembre, esa fue la fecha en que la Compañía de Cazadores de Demonios reunió a cientos de fans mexicanos en Cinépolis Parque Toreo para una cita épica. ¿La misión? Asistir a la alfombra roja y después disfrutar de la función especial de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – El Castillo Infinito”, organizada por Sony y Crunchyroll.

¿Quiénes estuvieron en el evento especia de “Demon Slayer”? Así se vivió la alfombra roja

Foto: Roberto Tovar

Con entrada libre, los asistentes comenzaron a llegar desde muy temprano, e incluso algunos acamparon un día antes para asegurar su lugar en este evento que prometía emoción, talento y sorpresas.

El público vibró con la presencia de Iván Bastidas (Tanjiro Kamado), Marc Winslow (Tomioka) y José Antonio Toledano (Akaza), quienes arrancaron ovaciones al interpretar a sus personajes frente a los fans.

El momento más esperado llegó cuando, directo desde Japón, se presentó Natsuki Hanae, la voz original de Tanjiro. El actor compartió escenario con sus colegas mexicanos en un instante inolvidable: cada uno interpretando la misma frase en su idioma, provocando la ovación más grande de la noche.

Foto: Roberto Tovar

Una función épica rumbo al estreno de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”

Tras los aplausos, la audiencia fue transportada al Castillo Infinito. Antes de iniciar la función, Hanae entró a la sala para dedicar unas palabras de agradecimiento y aliento a los fans mexicanos, gesto que desató gritos y lágrimas de emoción.

La película, con 2 horas y media de batallas brutales, katanas, demonios y animación de primer nivel, reafirmó por qué Demon Slayer es uno de los gigantes del anime actual.

Foto: Roberto Tovar

México, tierra clave para el anime

El evento dejó claro que México es uno de los pilares más importantes del anime en Latinoamérica, y el cariño de los fans lo confirma en cada función.

