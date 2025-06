GENERANDO AUDIO...

Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, asistió el pasado jueves 26 de junio a la segunda edición del evento “Voces del Orgullo”, en donde recibió el premio Voz Aliada del Año, en donde atendió a la prensa; sin embargo, diversos usuarios criticaron su apariencia a través de redes sociales.

En la alfombra roja de la gala, la cantante mexicana respondió una pregunta sobre el rumor de que María Elena Velasco, mejor conocida como “La India María“, es su madre. El video se llenó de críticas sobre su rostro, en un fenómeno conocido por especialistas como “body shaming“.

Durante la gala, Denisse Guerrero lució el rostro hinchado mientras atendía a los medios de comunicación y los usuarios respondieron con críticas sobre su apariencia física.

“Botox“, “qué mal envejeció” y “es lo que se inyectan“, fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron en la publicación.

Además, compararon a la cantante de Belanova con Lyn May, cantante y vedette mexicana que reconoció someterse a diferentes tratamientos estéticos y ha sido víctima de críticas al respecto.

“¿Qué clase de Lyn May es esta?“y “ahora parece Lyn May”, comentaron los usuarios, en una práctica conocida como “body shaming“.

¿Qué es el body shaming?

El llamado “body shaming” es la acción o práctica de expresar humillación por la forma o el tamaño corporal de otra persona, de acuerdo con la Asociación Nacional de Anorexia Nerviosa y Trastornos Asociados (ANAD, por sus siglas en inglés).

“Es una forma de acoso que puede resultar en un trauma emocional grave, especialmente a una edad temprana”. ANAD

Comentar negativamente sobre el cuerpo de alguien puede ser perjudicial para esa persona, pudiendo derivar en baja autoestima, ira, autolesiones e incluso trastornos de salud mental, en concreto, trastorno dismórfico corporal, según los expertos.

La humillación corporal, o “body shaming“, se manifiesta de muchas maneras:

Criticar la propia apariencia, mediante un juicio o una comparación con otra persona

Criticar la apariencia de otra persona delante de ella

Criticar la apariencia de otra persona sin su conocimiento

Cabe destacar que las personas con antecedentes de trauma, depresión, autolesiones, baja autoestima o trastorno límite de la personalidad son más propensas a verse afectadas por la humillación corporal y, potencialmente, desarrollar un trastorno alimentario o autolesionarse, remata la asociación.

¿Quién es Denisse Guerrero, vocalista de Belanova?

Denisse Guerrero Flores nació un 8 de agosto en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Desde su infancia sintió latir en su alma la vocación musical, por lo que participaba en todo evento de música en que le fuera posible cantar, según su perfil de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Al no encontrar oportunidades en su lugar de nacimiento, por lo que decidió trasladarse a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde estudió diseño de modas. Al mismo tiempo cantaba y ya empezaba a participar con algunos grupos musicales. En este ambiente conoció a Richie y Edgar, con quienes formó el grupo Belanova en el año 2000.

Durante 18 años, la agrupación lanzó seis álbumes de estudio con éxitos como “Rosa Pastel”, “Baila mi corazón” y más:

“Cocktail” en 2003

“Dulce beat” de 2005

“Fantasía pop” en 2007

“Sueño electro I” en 2010

“Sueño electro II” en 2011

“Viaje al centro del corazón” en 2018

En ese tiempo, Disney invitó a Belanova a formar parte del soundtrack de su película High school musical, por lo que grabaron uno de los temas originales de la película, “What I’ve been looking for“, en su versión en español, “Eres Tú“.

Sin embargo, la banda se separó por seis años y no volvió a los escenarios sino hasta seis años después en 2024,cuando se presentaron en diversos festivales y escenarios como el Palacio de los Deportes.