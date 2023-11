“Nada tenía sentido”: Denisse Guerrero, de Belanova, revela que se retiró por una crisis

En medio de todo el revuelo que ha causado el regreso de Belanova, la vocalista del grupo, Denisse Guerrero rompió el silencio y habló sobre los motivos por los que se alejó de los escenarios, entre ellos, por una crisis existencial.

Antes de que Belanova confirmara que se presentará de nuevo en un escenario en 2024, Denisse comenzó a dar pistas que anunciaban el regreso del grupo y su reaparición desató la emoción de sus fans.

La intérprete de “Rosa pastel” contó por qué estuvo ausente durante cinco años. En una entrevista con la revista Glamour, se sinceró sobre el motivo que la alejó de la música confesando que empezó “con una crisis existencial”.

“Veía a todas las personas que me rodeaban y pensaba: ‘bueno, sí, están durmiendo. Ellos se desvelan y hacen esto porque tienen para quién o para qué hacerlo’. Me encontré con ese cuestionamiento para mí misma y me pregunté: ‘¿y yo para qué? ¿por qué lo estoy haciendo?’ (…) Empecé a pensar que nada tenía sentido”

