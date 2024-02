Se destapa la olla: denuncian a Bellakath por negarse a pagar 100 mil pesos de extensiones de cabello

La cantante Bellakath se encuentra en el ojo del huracán luego de ser acusada por su estilista, Betzel Chávez, de no pagarle la suma de 100 mil pesos en extensiones de cabello natural y maquillaje.

Esta denuncia salió a la luz en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, donde Chávez detalló la presunta falta de pago por parte de la intérprete de “La Gatita”.

Según revela Betzel Chávez, el acuerdo inicial entre ambas partes consistía en que la estilista proporcionaría sus servicios a cambio de menciones en redes sociales. Sin embargo, Chávez afirma que Bellakath incumplió el acuerdo, por lo que dejó una deuda pendiente que asciende a los 100 mil pesos desde hace ya varios años.

“Todo esto empezó más o menos por el 2019, cuando apenas iniciaba en el mundo de las extensiones. Ella y yo éramos amigas, y por la confianza que yo le tenía le apliqué sus extensiones de cabello. Ella apenas empezaba a ser famosa, no tenía dinero para pagar, pero quedamos en el acuerdo de que iba a ser un intercambio por menciones y por publicidad en redes sociales”.

La estilista describió su experiencia con Bellakath como una situación difícil y abusiva. Chávez relató que la cantante la presionaba para obtener sus servicios de extensiones y maquillaje.

“Cabe mencionar que me tenía a altas horas de la madrugada atendiéndola. Me tenía incluso bajo la lluvia, era muy poco considerada conmigo. Un año y tres meses le di mis servicios… Llegó a cumplir con dos o tres historias, pero no con todo el acuerdo”.

Betzel Chávez, estilista de Bellakath