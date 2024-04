¿Lo cacharon? Denuncian a Pablo Montero por irse de un restaurante sin pagar la cuenta en Playa del Carmen

En redes sociales denunciaron a Pablo Montero. Foto: Cuartoscuro

Una denuncia en redes sociales acusa a Pablo Montero de irse de un restaurante sin pagar. Presuntamente, esto ocurrió en un negocio de mariscos ubicado en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

Acusan a Pablo Montero de irse de un restaurante sin pagar la cuenta

Monse Adeur Zenitram realizó una denuncia ciudadana en Facebook en la que acusa a Pablo Montero de comer en el restaurante Los Aguachiles y no pagar la cuenta. De acuerdo con la versión de esta persona, el cantante aprovechó un descuido de los meseros para escapar del lugar.

“Hoy me tocó ver a este señor, don Pablo Montero, en Los Aguachiles de Playa del Carmen, avenida 34. Si alguien me lo cuenta no lo creo. Se retiró del lugar sin pagar la cuenta, aprovechando un descuido de los meseros. Qué poca, neta”, publicó Monse Adeur

Usuarios de redes sociales criticaron al también artista por comer “gratis” en Playa del Carmen. Muchas personas creen que Montero es una celebridad y debe contar con los recursos económicos suficientes para pagar la cuenta de un restaurante.

Otras personas ponen en duda las acusaciones, principalmente porque la única prueba que se adjunta es una fotografía en la que aparece Montero sentado en una mesa, mientras es acompañado de una mujer.

Por otra parte, el acusado no ha mencionado nada para desmentir las acusaciones en su contra, o para aclarar lo que ocurrió en el restaurante de mariscos.

