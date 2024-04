¡Ponte buzo! Denuncian venta de boletos falsos para el concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas en Culiacán

Julión Álvarez y Alfredo Olivas se presentarán en Culiacán. Foto: Cuartoscuro

La gira “Prófugos del anexo” llevará a Julión Álvarez y Alfredo Olivas a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el próximo 11 de mayo. Algunas personas quisieron aprovecharse del furor por este concierto y pusieron a la venta boletos falsos.

Denuncian venta de boletos falsos para concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas en Culiacán

En redes sociales reportaron la aparición de sitios web fraudulentos que venden boletos falsos para el concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas en Culiacán. Ante esta situación, el “Rey de la taquilla” publicó un video para explicar el problema y alertar a su público.

“No se dejen engañar, no hay otras páginas, no hay otro link. Únicamente, la venta de boletos es por boletito.com. Y para cualquier duda, o tema, ahí estén pendientes de las redes de Alfredo y de un servidor”, mencionó Julión Álvarez mediante un video.

Ver más

[TE PUEDE INTERESAR: Matemáticas bien bélicas, maestro enseña las tablas con corridos tumbados]

Ha sido tanto el interés por este concierto que algunas personas mencionan que los precios de los boletos en Culiacán son más caros, en comparación con otros estados del país.

Gira “Prófugos del anexo” causó polémica en Chihuahua

La gira de Julión Álvarez y Alfredo Olivas ya dio de qué hablar en fechas recientes. Durante su presentación en el estadio Olímpico Universitario de la ciudad de Chihuahua, los cantantes tuvieron que detener una canción a la mitad porque se acordaron de que en ese estado está prohibido cantar corridos.

“Oigan, ¿Saben qué? Somos borrachos pero no irrespetuosos, poquito. Y de verdad lo decimos, con mucho respeto, no nos acordábamos de que aquí no podemos tocar corridos, compa. Se nos olvidó. Pedimos públicamente una disculpota”, le explicó Julión al público.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]