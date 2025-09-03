GENERANDO AUDIO...

Denzel Washington y la verdad sobre su nombre. Foto: AFP

El actor Denzel Washington confesó que la gente siempre pronuncia mal su nombre. Esto lo confesó durante una entrevista que tuvo en el programa Jimmy Kimmel Live.

La revelación se originó cuando el presentador Jimmy Kimmel le preguntó sobre cómo veía a su equipo favorito de NFL, los Dallas Cowboys; ahí, la estrella de Hollywood, recordado por películas como “Hombre en llamas”, habló sobre el panorama actual y la salida de un jugador importante como Micah Parsons, quien fue enviado a Green Bay.

Seguido de esto, Jimmy Kimmel le contó que actualmente hay cuatro jugadores en la NFL que se llaman Denzel; por lo que, se vinculó la fama y el primer Oscar del actor como un hecho importante para que hubiera generaciones posteriores que portaran ese nombre.

La verdad sobre el nombre de Denzel Washington

Si bien el nombre gustó en el público, el actor señaló que de hecho se dice mal, pues no se pronuncia “Den-zelle”, como se ha popularizado durante décadas, sino “Den-zull”.

¿Por qué la confusión?

Denzel Washington confesó que todo nació por sus padres:

“Yo soy Denzel Jr. Mi padre es Denzel Hayes Washington Senior. Mi madre nos llamaba y los dos aparecíamos. Entonces dijo: ‘A partir de ahora, tú eres Denzel’. Así se empezó a pronunciar de esa manera”. Denzel Washington

Puedes seguir el comentario completo a partir del minuto 7:37

¿Quién es Denzel Washington?

Denzel Washington nació en 1954 en Mount Vernon, Nueva York, en una familia trabajadora. Aunque al inicio pensaba dedicarse a la medicina, estudió periodismo en la Universidad de Fordham.

Inicios en el teatro y televisión

Su carrera la comenzó en el teatro neoyorquino con Shakespeare in the Park. Después participó en diversas obras y en producciones televisivas como Wilma (1977) y St. Elsewhere (1982-1988), donde alcanzó popularidad al interpretar al Dr. Phillip Chandler.

Reconocimiento en el cine

En 1981 obtuvo su primer papel protagónico en Carbon Copy. En 1987 actuó en Cry Freedom y fue nominado al Óscar como mejor actor de reparto. En 1989 ganó el Óscar por Glory. Su interpretación en Malcolm X (1992) le otorgó otra nominación y consolidó su prestigio.

Años noventa y premios

Durante los 90 participó en filmes como Philadelphia, El informe Pelícano y Huracán Carter (1999), por la que ganó el Globo de Oro y el Oso de Plata.

Director y proyectos posteriores

En 2002 debutó como director con Antwone Fisher. Después protagonizó American Gangster (2007) y produjo documentales.

Su retiro

En noviembre de 2024 anunció su retiro tras casi cinco décadas de trayectoria artística.