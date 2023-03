¡Depeche Mode está de vuelta! Conoce el significado del nombre y las canciones del álbum “Memento Mori”

Esto significa “Memento Mori” de Depeche Mode | Foto: AFP

Depeche Mode está viviendo un año de resurgimiento, pues no sólo regresará a la Ciudad de México el 21, 23 y 25 de septiembre, sino que la banda lanzó su más reciente álbum este 24 de marzo bajo el título de “Memento Mori”. En UnoTV.com te explicamos qué significa el nombre del disco y cada una de las canciones que lo componen.

¿Qué significa “Memento Mori”, el nombre del nuevo álbum?

“Memento Mori” significa “recuerda que morirás” en latín y es el título premonitorio del nuevo álbum de Depeche Mode, elegido antes de la muerte de Andy Fletcher, miembro fundador de la agrupación y engranaje esencial entre las dos estrellas del conjunto, Dave Gahan y Martin Gore.

La muerte de Fletcher “solidificó en cierta manera el título del álbum”, confesó Martin Gore a la agencia AFP, declarando que “pensábamos que era un buen título; después de su muerte era totalmente adecuado”.

Por su parte, Dave Gahan reconoció la importancia de Andy Fletcher en la dinámica de Depeche Mode, pues era quien conciliaba las diferencias entre él y Gore. “De repente ya no está aquí, y ahora Martin y yo tenemos que hablarnos”, bromeó el vocalista británico de 60 años.

El primer concierto del “Memento Mori Tour” vio, precisamente, un momento emotivo en honor a su miembro fundador cuando le rindieron homenaje en Sacramento, California. Cabe destacar que es la primera vez en toda la historia de la banda que se presentan sin él.

El sentido de las nuevas canciones de Depeche Mode

Para el primer concierto del “Memento Mori Tour“, Depeche Mode sólo interpretó cinco canciones del más reciente álbum: “My Cosmos is Mine“, “Wagging Tongue“, “Ghosts Again“, “Soul With Me” y “My Favourite Strangers“, canciones que tienen un sentido y significado con respecto al álbum.

“My Cosmos is Mine”

“My Cosmos is Mine” es la primera canción del álbum. El ritmo lento de este tema es un adelanto de cómo será todo el material: lento, lleno de sonidos electrónicos y evocanco a una sonoridad espacial que no sólo recuerda a su primera época como banda, sino que es un homenaje a alguien que ya no está.

Se trata del segundo single que Depeche Mode lanzó al pública. La letra habla en primera persona de cómo es el mundo interno de Martin Gore en el que vive cuando compone: “No hay guerra, no hay temor, no hay miedo, no hay nubes ni lluvia”, lo que también parece hablar de un “paraíso”, en donde esperan que esté Andy Fletcher.

“Wagging Tongue”

El segundo sencillo de Memento Mori se filtró previamente y muestra la obsesión de Martin Gore con los sintetizadores y que, como pocas canciones de este disco, suena a la esencia clásica de Depeche Mode por momentos. En este tema, la vibra oscura de la banda parece querer irse, pero no por completo.

La razón por la que es una canción importante es porque se trata del cuarto sencillo de autoría compartida entre Gore y Gahan en toda la carrera del grupo, una dinámica que viene sucediendo desde el año 2009 cuando lanzaron el álbum “The Sounds of the Universe”.

“Ghosts Again”

“Ghosts Again” fue el primer single del disco, publicado el pasado 9 de febrero. Una canción que destaca por las vocales de Gahan y una declaración de optimismo, transmitiendo un ímpetu de avance y nostalgia. Como si los miembros de la banda estuvieran tratando de recordar a su amigo, al mismo tiempo que tratan de avanzar sin él, algo que se sugiere en la letra.

“El cielo está soñando. Pensamientos irreflexivos, mis amigos. Sabemos que seremos fantasmas otra vez”. Depeche Mode

Una de las novedades que aporta este disco respecto a la carrera de Depeche Mode hasta la fecha es la inédita implicación de Richard Butler (cantante del grupo británico The Psychedelic Furs) acompañando a Gore en la composición. Esta es su primera aparición en el disco y toda responsabilidad que se le pueda atribuir, no puede ser más que parabien.

“Soul With Me”

Como ya es costumbre, el álbum “Memento Mori” de Depeche Mode tiene una canción interpretada por Martin Gore, una balada con coros angélicales que recuerda a lo que se escucha en un funeral, cuando llega el momento de decir adiós por última vez mientras llueve desde el cielo gris y opaco.

Con una duración de cuatro minutos con 15 segundos, se trata de la canción más contemplativa del nuevo álbum, saliéndose de los géneros recurrentes de la banda británica.

“My Favourite Strangers”

“My Favourite Strangers” no sólo destacó del “Memento Mori” por retomar los sonidos clásicos de Depeche Mode, sino que a los aficionados impactó la letra de la canción, en la que el protagonista encuentra en su reflejo en el espejo a alguien que se le parece pero que le resulta un desconocido, alguien que perpetra un crimen en su nombre.

Es pertinente mencionar que el álbum “Memento Mori” de Depeche Mode está compuesto por 12 canciones en total, las cuales son las siguientes:

My Cosmos Is Mine Wagging Tongue Ghosts Again Don’t Say You Love Me My Favourite Stranger Soul With Me Caroline’s Monkey Before We Drown People Are Good Always You Never Let Me Go Speak To Me

Algunas composiciones de “Memento Mori” se hacen eco de esta extraña relación en el seno del grupo, como “My favourite stranger“, firmada por Gore y Richard Butler. “Ghosts again” evoca claramente el espíritu de “Fletch“, que falleció antes de que se terminara el disco, grabado en California, según dice AFP.