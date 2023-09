Depeche Mode vive mágico reencuentro con México

Depeche Mode se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México. Foto: AFP

Depeche Mode se reencontró con el público de México tras una ausencia de cinco años, la banda inglesa brindó una noche mágica el jueves 21 de septiembre en la primera presentación de tres agendadas en el Foro Sol de la Ciudad de México que forman parte de la gira llamada “Memento Mori”.

El recinto se llenó de seguidores de la emblemática agrupación que tiene 43 años en activo donde los más jóvenes rondaban los 30 años de edad mientras que el resto de fanáticos fueron señores y señoras que llegaron a mostrar sus mejores pasos de baile.

Fue a las 21:28 horas que las luces del Foro Sol se apagaron para que comenzara a sonar el poder de los sintetizadores para que tomaran el escenario David Gahan y Martin Gore, quienes son acompañados en la gira por Christian Eigner en la batería y Peter Gordeno en el sintetizador y bajo eléctrico.

Depeche Mode abrió su recital con los temas “My Cosmos Is Mine” y “Wagging Tongue” pertenecientes a su más reciente producción llamada “Memento Mori”.

Tras las primeras dos canciones, David Gahan saludó al público mexicano y la agrupación lanzó el primer macanazo de la noche: “Walking in My Shoes” que fue seguido de “It’s No Good” y “Sister of Night”.

El repeatable saltó de sus asientos con una versión muy bailable del clásico “Everything Counts” que dio paso al emblemático “Precious”.

El momento de Martin Gore llegó cuando sus compañeros salieron del escenario y el guitarrista interpretó una versión acústica del tema “Soul With Me”.

El momento emotivo de la noche fue cuando en las pantallas apareció la imagen de Andy Fletcher, tecladista de la banda que falleció en mayo de 2022, y sus compañeros le dedicaron la canción “World in My Eyes”.

El final del set llegó con el icónico tema “Enjoy the Silence” que puso a bailar y a cantar a los eufóricos seguidores de Depeche Mode, para que después los músicos abandonaran el escenario.

Sin embargo, Mode regresó a la tarima para cerrar la noche con broche de oro con los temas “Waiting for the Night”, “Just Can’t Get Enough”, “Never Let Me Down Again” y “Personal Jesus”.

Ver más Depeche mode pic.twitter.com/BvzqHxVCsr — Santonio (@nadapeculiar) September 22, 2023



Depeche Mode se volverá a presentar en la Ciudad de México el 23 y 25 de septiembre.

Setlist de Depeche Mode en México el 21 de septiembre de 2023

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

Speak to Me

A Question of Lust

Soul With Me

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

World in My Eyes

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Encore: