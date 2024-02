“Desaparecer por completo”: Harold Torres asegura que su personaje fue tan denso que le costó trabajo salir de él

El próximo 29 de febrero llega a los cines mexicanos “Desaparecer por completo”, un thriller dirigido por Luis Javier Henaine que promete sumergir al público en una experiencia cinematográfica intensa y sobrenatural.

En entrevista con Unotv.com, el actor mexicano Harold Torres, quien interpreta al protagonista de esta película, un fotoperiodista de nota roja que se ve envuelto en una trama de eventos inexplicables, explicó que su personaje fue tan denso que le costó trabajo salir de él.

“En el caso de este personaje tan denso sí me costó trabajo salir. De hecho al siguiente día tenía un vuelo y tenía muchas cosas que hacer, se me juntaron las cosas y no pude levantarme a la hora que me tenía que levantar (…) Recuerdo que dormí mucho los siguientes días. Hay hay personajes que me han pedido mucho tiempo para que salgan completamente del sistema entre ellos este”.

Harold Torres