Descubren proyecto secreto de David Bowie sobre Londres

Foto: Victoria and Albert Museum.

La leyenda del rock británico David Bowie trabajaba en secreto antes de su muerte en 2016 en la escritura de un espectáculo musical ambientado en el Londres del siglo XVIII, reveló el viernes la cadena de noticias británica BBC.

El descubrimiento de este proyecto secreto de Bowie se dio a partir de notas dejadas por el artista en sus archivos, las cuales forman parte de un fondo adquirido por el Victoria and Albert Museum, que el próximo 13 de septiembre abrirá el David Bowie Centre dentro del V&A East Storehouse, nueva sede del célebre museo londinense.

¿De qué trata el proyecto secreto de David Bowie?

Se trata de un proyecto teatral llamado “The Spectator”. Según la BBC, el cantante parecía fascinado por criminales que operaban en Londres a principios del siglo XVIII, entre ellos una banda llamada “The Mohocks”.

Estas notas mencionan también disturbios que sacudieron Londres en 1780 y al periódico The Spectator, publicado entre 1711 y 1712, que describía las costumbres y modas de la sociedad londinense.

Dicho proyecto había permanecido desconocido incluso para los colaboradores más cercanos del cantante, hasta el hallazgo de documentos de trabajo en su despacho neoyorquino donde encontraron decenas de post-its que esbozaban la trama y el contexto histórico de su proyecto teatral. Las notas fueron hallados tras su muerte, pegados en paredes de su despacho en Nueva York cerrado con llave.

¿Dónde ver el proyecto secreto de Bowie?

En total el fondo de archivos de Bowie adquirido por el V&A Museum contiene más de 90 mil objetos, incluidos trajes, cartas, partituras y fotos.

Una primera selección, escogida por el colaborador de Bowie, Nile Rodgers, y el grupo de rock femenino “The Last Dinner Party”, será expuesta a partir del 13 de septiembre.

Rodgers eligió, entre otros, un traje usado por el cantante durante su gira “Serious Moonlight” tras la salida del álbum “Let’s Dance”, así como fragmentos de su correspondencia privada.

Todas estas piezas ilustran un “amor por la música que nos formó y salvó nuestras vidas”, según Rodgers.

Los visitantes también podrán reservar con antelación una visualización individual de su propia selección dentro de los archivos.

¿Quién era David Bowie?

Camaleón del rock, David Bowie vendió alrededor de 140 millones de álbumes a lo largo de su carrera. Fue un artista polifacético y visionario, tuvo una influencia incuestionable en el ámbito de la música, el cine, la moda y el arte.

Falleció de cáncer el 10 de enero de 2016, dos días después de su 69 cumpleaños y del lanzamiento de su último álbum “Blackstar”.